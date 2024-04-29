Italdesign, yeni konsept otomobili Quintessenza'yı tanıttı. Elektrikli pick-up olarak karşımıza çıkan otomobil, alıştığımız tasarımlardan oldukça farklı görünüyor.

İtalya merkezli otomobil tasarım firması Italdesign, Pekin Otomobil Fuarı kapsamında en yeni konsept otomobilini tanıttı. "Quintessenza" olarak isimlendirilen otomobil, Tesla Cybertruck'a rakip olacak. Yani bu otomobil, elektrikli motorlu bir pick-up olarak karşımıza çıktı.

Oldukça ilgi çekici bir tasarıma sahip olan pick-up, görene birkaç kez baktıracak türden. Bu bağlamda; araçta oldukça sportif hatlar tercih edildi. Far ve aydınlatmalar da buna göre şekillendirildi. Hâl böyle olunca ortaya çıkan tasarım, alıştığımız pick-up modellerinden oldukça farklı.

Karşınızda Italdesign Quintessenza

Şirkete göre her türlü arazi koşuluna uygun olarak tasarlanan Quintessenza, arka kısmında 180 derece dönebilen bir çift koltuğa ev sahipliği yapıyor. Böylelikle bu otomobil, gece gökyüzünü izlemek veya kamp yapmak isteyenler için en iyi deneyimi sunuyor.

Italdesign Quintessenza, sıradan bir elektrikli pick-up değil. Bu araçta bulunan elektrik motoru, tam 777 beygir gücü üretebilen bir canavar.

Italdesign, elektrikli pick-up modelinin seri üretime girip girmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobil hiçbir zaman seri üretime girmese bile gelecek nesillerin nasıl arabalar kullanacağını gözler önüne sermesi açısından önemli bir yere sahip.

Italdesign Quintessenza için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz