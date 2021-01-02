2020 yılında Tesla hisseleri eşine pek az rastlanan bir başarı göstermişti. Firmanın hisselerinin %740 artış göstermesi, yatırım uzmanlarının görüş ayrılığına düşmesine neden oldu.

2020 yılında en başarılı olan firmalardan biri elektrikli otomobil öncüsü Tesla, hisse fiyatlarında tam %740 artış göstermişti. Borsa uzmanları ve yatırımcılar da Tesla hisselerinin buradan ne yönde gideceği konusunda fikir ayrılığına düştü.

ABD piyasalarının önde gelen beş firması, Tesla hisselerinin ne yönde ilerleyeceğine dair fikirlerini paylaştı. Tesla hisselerinden 2021 yılındaki beklentiler, en basit açıklamasıyla karışık gözüküyor.

JPMorgan

JPMorgan analistlerine göre hisse senedi şu anda gereksiz şişmiş durumda. Firmanın açıklamasına göre Tesla hisseleri "hemen her geçerli ölçümde sadece fazla değerli değil, dramatik şekilde fazla değerli" olarak nitelendirildi.

Goldman Sachs

Goldman Sachs, Tesla'ya nötr bakan kurumlardan oldu. Firmanın 12 aylık fiyat hedefi ise 780 dolar olarak açıklandı. Mark Delaney'in başında olduğu ekip, 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada elektrikli otomobillerin kullanımının artmasına dikkat çekmiş ve fiyat tahminini 455 dolardan 780 dolara çekmişti.

Wedbush Securities

Wedbrush'dan Dan Ives da bu hisse senetlerine nötr yanaşan isimlerden biri oldu. 12 aylık fiyat tahminini 715 dolar olarak açıklayan firma, boğa pozisyonunda ise hisse senetlerinin 1000 dolara erişebileceğini belirtti. Firma da elektrikli otomobil sektörünün büyümeye devam edeceğine vurgu yapanlardan biri oldu.

CFRA Research

CFRA Research'ün kıdemli hisse analisti Garrett Nelson, Tesla hisselerinin çok da ilerlemeyeceğini ancak düşüş de yaşamayacağı şeklinde görüş bildirdi. Firma hisselerinin durumuna etki edecek bir sonraki önemli olayı kestirmediklerini belirten CFRA, elektrikli otomobil pazarında artan rekabete de dikkat çekti.

RBC Capital Markets

RBC Capital Markets ise Tesla'ya karşı oldukça karamsar bir yaklaşım sergiledi. Firmanın Tesla için yıl sonunda belirlediği hedef ise 339 dolar oldu. Bu da şu andaki hisse fiyatlarının %50'den fazla düşeceği beklentisi anlamına geliyor.

Tesla hisselerinin geleceği hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce firma gerçekten de bir balon mu oluşturdu? Yoksa elektrikli otomobillerin yükselişiyle birlikte Tesla, yeni büyük otomobil üreticilerinden biri mi olacak?