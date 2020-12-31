Tesla, Şangay'da En Büyük Şarj İstasyonunu Açtı

Tesla, elektrikli otomobillerinin şarj edilmesi için kullanılan supercharger şarj istasyonlarının en büyüğünü Çin'de açtı. Şangay'daki tesiste tam 72 şarj cihazı bulunuyor.

Elektrikli otomobil sektörünün öncüleri arasında yer alan Tesla, Çin sosyal medya platformu Weibo'dan yaptığı açıklama ile Şangay'daki Supercharger şarj istasyonunu duyurdu. Bu istasyon, firmanın şimdiye kadarki en büyük istasyonu olma özelliğine de sahip.

Firmanın daha önceki en büyük istasyonu, ABD'de Kaliforniya'da bulunan Fresno şarj istasyonuydu. Bu istasyonda bulunan Supercharger şarj istasyonlarının sayısı ise 56 olarak açıklanmıştı. Şangay istasyonu bu sayıyı kolayca geçti.

Elektrikli otomobiller Çin'de popüler

Jing'an Ululslararası Merkezi adlı merkezi noktada bulunan istasyonda 72 adet istasyon bulunuyor olsa da bu istasyonların V2 versiyon olduğu açıklandı. Yani Fresno'daki V3 istasyonlardan daha düşük şarj hızına sahipler. Bu arada V3 şarjı da Tesla Model 3 ve Y'nin desteklediğini de belirtelim.

Elektrikli otomobiller Çin'de oldukça popüler. Bu ülkedeki tesislerde üretilmiş 20 binden fazla Model 3 elektrikli otomobil Çin sokaklarında dolaşıyor. Haliyle bu ülke, Tesla'nın en önemli pazarlarından biri haline gelmiş oluyor.

Tesla'nın Şangay'daki Gigafactory 3 adlı tesisinin de 23 binden fazla elektrikli otomobil ürettiği belirtiliyor. Bu otomobillerin bir kısmı Avrupa'ya ve diğer ülkelere ihraç edilirken bazılarının da Çin pazarına satıldığı ifade ediliyor. Bu nedenleTesla şarj istasyonlarına ihtiyaç da artıyor.

Tesla hisseleri roket gibi fırlamıştı

2020 yılı her ne kadar çok hoş hatırlanacak bir yıl olmasa da, Tesla açısından güzel bir yıl oldu. Bu dönemde firmanın hisseleri adeta uçuşa geçerken, Elon Musk'ı da dünyanın en zengin insanlarından biri haline getirmeyi başardı.

Çin gibi ülkelerin dışında da elektrikli otomobil pazarı gittikçe hareketleniyor. Ülkemizde de yerli elektrikli otomobil TOGG için çalışmalar devam ediyor. Dünya çapında da pek çok firma bu pazara giriş hazırlıkları yapıyor. Elektrikli otomobiller hakkında siz ne düşünüyorsunuz?