Tesla, İlk Model Y’leri Fabrikadan Çıkarmaya Başladı

Tesla, geçtiğimiz günlerde Model Y sipariş eden kişilere mail göndererek araçların mart ortasında teslim edilmeye başlanacağını açıklamıştı. Şimdi Tesla’nın fabrikasında üretimi tamamlanan Model Y’lerin tırlarla taşındığı anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Tesla’nın geçtiğimiz yıl tanıttığı elektrikli SUV’u Model Y’nin teslimatı önümüzdeki günlerde başlayacak. Ortaya çıkan yeni görüntüler, Model Y’lerin sevkiyatının başladığını gösteriyor.

Tesla, Model Y sipariş eden bazı kişilere geçtiğimiz günlerde mail göndererek, teslimatın mart ayının ikinci haftası gerçekleşeceğini söylemişti. Geçtiğimiz cuma günü de Tesla’nın Kaliforniya’daki fabrikasının otoparkında Model Y stoklandığı ortaya çıkmıştı. Yeni yayınlanan fotoğraflarda ise Model Y’lerin tırlara yüklendiği görülüyor. Yani Tesla, Model Y’lerin bayi bazında sevkiyatlarına başladı.

Tesla, Model Y’yi geçen yılın mart ayında tanıtmıştı. Model 3’e dayanan Model Y, 300 mil (yaklaşık 480 km) menziliyle ve Model 3’e göre büyük iç hacmi ile dikkat çekmişti. Ancak Tesla, Model Y’nin teslimat sürecini kendi eliyle yılan hikayesine döndürdü.

Model Y, tanıtıldığında araçların teslimatının 2020’nin yaz mevsiminin başlarında olacağı duyurulmuştu. Ancak daha sonra Tesla’dan yapılan açıklama ile teslimat tarihi Şubat 2020 olarak değiştirildi. Ortaya çıkan son tablo ise biraz daha farklı oldu. Model Y sipariş eden insanlara geçtiğimiz hafta mail gönderilerek teslimatın mart ayının ortasında yapılacağı bildirilmişti.

Şimdi ilk Model Y’lerin 15 Mart’ta teslim edilmesi bekleniyor. Fabrikadan çıkışı görülen araçların ise mağazalarda sergilenmek ve test sürüşlerinde kullanılabileceği düşünülüyor. Ancak fabrikanın otoparkında sevkiyat araçlarına Model Y yüklemeleri devam ediyor.