Tesla Türkiye üst yöneticilerinden Berk Tezveren, firmanın İzmir'deki satış merkezinin bugün açıldığını duyurdu. İzmirliler, bu bayide yeni nesil Tesla Model Y'yi inceleyebilecekler.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın Türkiye ayağına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tesla Türkiye, İzmir'deki satış merkezini bugün itibarıyla açacağını duyurdu. Dileyen İzmirliler, bayiye gidip yeni Tesla Model Y'yi inceleyebilecekler.

Konuyla ilgili açıklama, Tesla Türkiye'nin üst yöneticilerinden Berk Tezveren tarafından yapıldı. "İstinyePark İzmir Tesla Store bugün açılıyor! Tüm İzmirlileri yeni Model Y’yi keşfetmeye ve deneyimlemeye bekliyoruz." diyen Tezveren, başka bir şey söylemedi.

Yeni Tesla Model Y Türkiye'de satın alınabiliyor mu?

Tesla, yenilenen Model Y'yi Türkiye'de sadece önceden konfigüre edilmiş olarak satıyor. Yani şirketin envanterindeki otomobillerden bir tanesini satın alabiliyorsunuz. Ancak renk gibi özelleştirme seçenekleri şimdilik sunulmuyor. Muhtemelen birkaç ay sonra bu durum değişecek. Dileyen vatandaşlar, dileyen özelliklere sahip 2025 model Tesla Model Y satın alabilecekler.

Yeni Tesla Model Y ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:

Tesla Türkiye'nin internet sitesine baktığımızda hâlihazırda satışta olan birkaç yeni Model Y bulunduğunu görüyoruz. Sadece "Long Range Dört Çeker" seçeneği ile sunulan araçların fiyatları 3.465.581 TL'den başlıyor ve 3.928.282 TL'ye kadar çıkıyor. Bu fiyat farkının nedeni ise jant ve iç mekân tasarımı ile geliştirilmiş otopilot teknolojisinden kaynaklanıyor.