Tesla'nın enerji depolama birimi olarak geliştirdiği Megapack, yeni bir projede daha kullanılacak. Temel olarak lityum-iyon batarya depolama birimi olan Megapack'ler Kanadalı bir enerji şirketinin WindCharger projesi için rüzgar santraline yerleştirildi.

Tesla, genellikle ürettiği elektrikli araçlarla gündeme gelse de, enerji depolama sektöründeki atılımlarına da devam ediyor. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışan şirket, geçen yıl Tesla Energy bölümü aracılığıyla geliştirdiği Megapack adlı enerji sistemini duyurmuştu.

Kanada'nın Alberta şehrinde bir elektrik şirketi olan TransAlta, yenilenebilir enerji üretim tesislerinin bazılarında Tesla'nın batarya depolama sistemi kullanacak. TransAlta, son birkaç yıldır rüzgar santrallerinde depolama kapasitesi üzerine araştırmalar yapıyordu. Çalışmaların sonucunda "WindCharger" adlı proje ortaya çıktı ve TransAlta'nın Summerview Rüzgar Santrali, Megapack enerji depolama sistemlerinin kullanılacağı ilk bölge olarak seçildi.

Tesla, yeni Megapack'leri rüzgar santraline yerleştirdi

TransAlta, geçtiğimiz hafta WindCharger projesi için yeni Tesla batarya paketlerinin yerleştirilme anından fotoğraflar paylaştı. Proje tamamlandığında, rüzgar santrali, toplam 20 MWh depolama kapasitesine ve 10 MW güç kapasitesine sahip olacak. Bu, santralin batarya depolama sistemini test etmek için oldukça büyük bir miktar.

TransAlta, Tesla Megapack'leri ay sonuna kadar çalışır hale getirmeyi hedefliyor. Ürün oldukça yeni olmasına rağmen, aslında Kanada'da kullanılan ilk Tesla Megapack değil. Bu yılın başlarında, Saint John Energy de Megapack aldığını açıklanmıştı, ancak proje sadece tek bir Megapack içeriyordu. Yeni WindCharger projesi, TransAlta'nın rüzgar gücünü daha verimli kullanmasına yardımcı olacak 9 Megapack içeriyor.

Powerpack ve Powerwall'ın ardından şirketin en son enerji depolama ürünü olan Megapack, elektrik hizmeti projelerini hedefleyen daha büyük bir seçenek olarak düşünüldü. Sistem, kurulduğu bölgenin elektrik şebekesini desteklemeye yardımcı olarak büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. Ayrıca Megapack, saha düzeyinde piyasadaki mevcut sistemlere göre %40 daha az yer kaplıyor ve 10 kat daha az parça gerektiriyor.

Tesla'nın enerji depolama ürünü Megapack şehirlerin enerji tüketimine olduğu kadar Tesla'nın gelirlerine de ciddi anlamda fayda sağlıyor. Şirket, otomobil sektörünün yanı sıra, enerji sektöründe de varlığını artırıyor.