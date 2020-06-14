Tesla'nın yeni nesil otomobili Roadster'a takılacak bir SpaceX motoru sayesinde, aracın 0-100'e 1,1 saniyede çıkabileceği düşünülüyor. Bu hesap, Tesla CEO'su Elon Musk'ın verdiği bilgilerden yola çıkarak yapıldı.

Tesla’nın yeni nesil otomobili Roadster'in gerçekten çok hızlı 0-100'ü göreceği bilgisi bilinmiyor değildi. Otomobilin baz modelinin 0'dan 100'e 1,9 saniyede çıktığı biliniyordu. Bununla birlikte, aracın arka tarafındaki plakanın arkasına gizlenecek SpaceX'in soğuk gaz motorunun eklenmesiyle Roadster'in saatte 60 mile baş döndürücü bir şekilde 1,1 saniyede çıkabileceği öne sürülüyor.

YouTube kanalı 'Engineering Explained', Isaac Newton'ın temel fizik ilkelerini kullanarak Roadster'in dünyanın en hızlı otomobillerinden biri olup olamayacağına karar vermeye çalıştı. Tesla CEO'su Elon Musk tarafından verilen bilgileri kullanan kanalın sunucusu Jason Fenske'nin söylediğine göre otomobil yaklaşık olarak 2.000 kg ve üzerindeki motorla yaklaşık 1,44 G hızlanmaya ulaşabiliyor.

SpaceX motoruyla 2,5 G'lik bir hızlanma yakalanabilir

Eğer araca opsiyonel bir SpaceX Package aracılığıyla soğuk gaz motorları takılırsa bu durumda aracın 2,5 G'lik bir hızlanmaya sahip olabileceği hesaplanıyor. Bu, Elon Musk'ın tahminine de yakın. Hızın, ivme ile zamanın çarpımına eşit olduğu fizik yasasını uyguladığımızda, Tesla'nın yeni nesil Roadster aracı opsiyonel motorlarla birlikte saatte 60 mil hıza 1,1 saniyede çıkabiliyor.

Eğer Tesla, Roadster'ı bu şekilde hızlandırmayı başarabilirse, dünyada en çabuk hızlanan seri üretimi yapılan araç olacak. Şu anda saatte 60 mile en kısa sürede çıkan araçlar Ultima Evolution Coupé ve Dodge Challenger SRT Demon. Her iki araç da saatte 60 mil hıza 2,3 saniyede çıkıyor. Roadster bu hızlanmaya ulaşması durumunda Japon süper otomobili Aspark Owl'u da geçecek. Aspark Owl'un saatte 60 mil hıza 1,7 saniyede çıktığı iddia ediliyor.

Saatte 60 mil hıza 1,1 saniyede çıkmak daha önce görülmemiş bir başarı olacak. Elon Musk'ın dünyanın en hızlı otomobilini istiyor olduğu da bir sır değil. Musk daha önce yaptığı bir açıklamada, Roadster'le birlikte diğer araçlara haksızlık anlamına gelecek şeyler yapacaklarını söylemişti. Musk, Roadster'in yeni nesil benzinli spor otomobillere kıyasla 'ezici şekilde iyi' olacağını ileri sürmüştü.