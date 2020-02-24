Bir Kadının, Tesla Model 3'ün Gizli Kamerasıyla İmtihanı

Avustralya’nın Sidney şehrinde bir kadın, Tesla Model 3 aracı anahtarla çizerken aracın gizli kamerasına yakalandı. Model 3’ün sahibi, aracın yakaladığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan video, binlerce insan tarafından görüntülenerek viral oldu.

Tesla’nın elektrikli araçları, gizli kamera sistemleri ile korunuyorlar. Araçlarda bulunan kameralar, araçların maruz kalacağı saldırılarla beraber, basit kazaların görüntülenmesinde de işe yarıyor. Şu ana kadar Tesla araçların kameraları tarafından görüntülenen birçok saldırı olayı, sosyal medyada paylaşıldı.

Avustralya’nın Sidney şehrinin batısında yer alan bir otoparkta da daha öncekilere benzer bir 'Tesla çizme' olayı meydana geldi. Elinde anahtar bulunan bir kadın, otoparkta park halinde bulunan Tesla Model 3’ün gövdesini anahtarla çizdi. Aracın sahibi Daniel Pearce, Model 3 tarafından yakalanan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Daniel Pearce’a ait Model 3’ün saldırıya uğramasının yanında yine Avustralya’nın Albury şehrinde de bir Tesla’nın camı, kaykaylı bir adam tarafından kırıldı. Aracın Nöbetçi Modu, bu saldırıyı da başarı ile kaydetmeyi başardı. İki saldırıda da saldırganlar, aracın Nöbetçi Modu’nun kendilerini kaydettiğini, uyarı ışıkları yanmasına rağmen fark etmediler.

İlk saldırıda kaykay kullanan adamın sosyal medya yayınlanan görüntüleri 150.000’den fazla izlendi. Tesla Model 3’ü çizen kadının görüntüleri ise 10.000 kişi tarafından paylaşılarak ilk videodan fazla insana ulaşmayı başardı.

Tesla Model 3'ün Nöbetçi Modu ile yakalanan video: