Full Mars Catalog adlı bir YouTube kanalı, Full Self-Driving özelliğine sahip Tesla Model 3'ün yeni bir videosunu yayınladı. Videoda Tesla Model 3, San Fransisco'dan Los Angeles'a kadar neredeyse hiç bir müdahale olmadan kendi başına yol aldı.

Elon Musk’ın Tesla ile ilgili en büyük planı ve hayali, Full Self-Driving sayesinde hiçbir müdahale olmadan kendi kendine gidebilen Tesla model araçlar üretmek. Whole Mars Catalog adlı bir YouTube kanalı, Full Self-Driving özelliğine sahip Tesla Model 3 aracı uzun yolda test ederek, deneyimlerini YouTube üzerinden paylaştı.

Videoda Tesla Model 3 model aracın, Full Self-Driving özelliği sayesinde neredeyse hiç müdahale olmaksızın San Fransisco’dan Los Angeles’a otomatik pilot modundaki sürüşü yayınlandı. Sürücü, arabaya sadece yol üstüne bulunan molozlardan kaçınmak için müdahale etti.

Tesla Model 3, San Fransisco'dan Los Angeles'a kadar kontrolü ele aldı

Whole Mars Catalog’un yayınladığı bu video, ilk defa Full Self-Driving özelliğine sahip bir Tesla model aracın uzun soluklu deneyimini göstermiş oldu. Tesla Model 3, neredeyse 620 kilometreye varan bu yolculuğu hafif müdahaleler haricinde kendi başına gerçekleştirdi. Bu video sayesinde henüz beta sürümünde olan bu özelliğin ne kadar gelişmiş ve güvenilir olabileceği ilk defa gözler önüne serildi.

Whole Mars Catalog, sürüş boyunca araca hiçbir müdahalede bulunmak istemese de yolda yaşanan kaza yüzünden bir iki sefer direksiyon hakimiyetini otomatik pilottan devralmak zorunda kaldı. Full Self-Driving özelliğinin güvenlik sensörlerine henüz tamamen güvenilmese de Tesla araçlarının içerisinde bulunan sensörlerin, ilerleyen zamanlarda olası çarpışmaları tamamen ön görmesi bekleniyor.