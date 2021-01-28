Tesla Model S, Uzun Yıllar Sonra Makyajlandı: İlk Görüntüler

Otonom otomobil devi Tesla, uzun zamandır işlem görmeyen Tesla Model S'in makyaj görmüş versiyonunu satışa sunuyor. Hem dış hem de iç tasarımda oldukça farklılık yaratan yeni model, 3 farklı versiyonla birlikte satışa sunulacak.

Tesla, 2012 yılında piyasaya sürdüğü Model S aracını ilk defa büyük bir değişiklikle yenileyerek satışa sunmaya hazırlanıyor. Değişiklikler sadece Model S’te değil, aynı zamanda şirketin SUV aracı olan Model X’te de yapılacak.

Model S’in hem dış tasarımını hem de iç kabinini yenileyen Tesla, bazı önemli değişiklikleri gösteren yeni fotoğraflar yayınladı. Makyaj görmüş Model S’te kelebek direksiyon ve son derece yüksek çözünürlüğe sahip multimedya ekranları bulunuyor.

Yeni tasarım daha ferah ve fütüristik

Yenilenen Model S, büyük bir cam tavan da dahil olmak üzere aracın dış kısmında bir takım yeniliklere sahip. Ancak en büyük değişikliğin iç kısımda yapıldığını söyleyebiliriz. En göze çarpan değişiklik, Roadster model araçlarda kullanılan kelebek tasarıma sahip direksiyonun Model S’e de getirilmesi olmuş.

Tesla, bu zamana kadarki Model S araçlarında multimedya ekranını dikey bir şekilde konumlandırmıştı ancak makyaj gören yeni versiyonda bu ekran yatay hale getirildi ve çözünürlüğü de 1900 x 1200'den 2200 x 1300'e çıkarıldı.

Elon Musk sadece sürücüyü değil, arka koltukta oturan yolcuları da düşünmüş ve motorlu bir araba olsa şaft tüneli olarak adlandırabileceğimiz yerin hemen üstüne 8 inçlik bir ekran eklemiş. Bu ekran, yolcuların kablosuz bir oyun deneyimi yaşamasına olanak sağlıyor.

Sadece tasarımı değil, sürüş menzili de değişti

Makyaj gören Tesla Model S, Long Range, Plaid ve Plaid + olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulacak. Long Range’de çift elektrik motoru bulunuyor ve aracın sürüş menzili 663 kilometre olarak belirlenmiş. Plaid ve Plaid +’ta ise üç elektrikli motor karşımıza çıkıyor ve versiyonların sürüş menzili ise sırasıyla 627 ve 836 kilometre.