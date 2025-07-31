Elektrikli otomobil pazarında önemli bir yere sahip olan Tesla, Avrupa'daki kullanıcıları ilgilendiren yeni bir kararla gündemde. Şirketin iki üst segment modeliyle ilgili alınan bu karar, bölgedeki satış sürecini doğrudan etkiliyor. Son gelişme, hem üretim stratejisini hem de küresel pazardaki dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

Tesla, Model S ve Model X modelleri için Avrupa'da artık yeni sipariş almıyor. Şirket, araç yapılandırma sayfalarını internet sitesinden kaldırmış durumda. Şu anda yalnızca elde kalan birkaç stok araç görüntülenebiliyor, sıfırdan sipariş verme seçeneği bulunmuyor.

Tesla, 2021’de bu modeller için benzer bir adım atmış ve bir süre siparişleri durdurmuştu. O dönem araçlar Ocak ayında tanıtılmış, yılın sonunda siparişler kapatılmış ve ancak Ağustos 2022’de yeniden açılmıştı. Haziran ayında yapılan son küçük yenilemeden sonra siparişlerin tekrar kapanması ise dikkat çekiyor.

Avrupa’ya sevkiyat durdu

Alınan bu kararın arkasında yatan neden resmî olarak açıklanmasa da üretim ve tedarik süreçleriyle ilgili olabileceği düşünülüyor. Model S ve Model X, yalnızca ABD'deki Fremont fabrikasında üretiliyor. Son yıllarda bu modellerin üretim kapasitesi düşürülmüş durumda. Talepteki azalma ve teslim sürelerinin uzaması, siparişlerin durdurulmasında etkili olmuş olabilir.

Tesla'nın şu anki önceliği, yenilenen modellerin Kuzey Amerika'daki talebini karşılamak olabilir. Aynı zamanda ABD’nin, bu modellerin batarya hücrelerinin ithal edildiği Japonya’ya uyguladığı yeni gümrük vergisi de maliyet hesaplamalarını zorlaştırıyor.

Tesla’nın Avrupa’da siparişleri ne zaman yeniden açacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu durumun nasıl şekilleneceği ise büyük ölçüde üretim kapasitesi ve küresel tedarik sürecine bağlı görünüyor.