Elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarında yapılan son değişiklik, otomotiv sektöründe hareketliliğe neden oldu. Bu gelişmenin ardından gözler, Türkiye pazarında aktif olan markaların fiyat politikasına çevrildi. Konuya ilişkin ilk açıklamalardan biri Tesla’dan geldi.

Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncellemenin ardından Tesla, Türkiye'deki siparişi bulunan müşterilerine yönelik fiyat politikasını duyurdu. Şirket, mevcut siparişlerin baz fiyatlarının korunacağını ve sadece yeni ÖTV oranının fiyata yansıtılacağını bildirdi.

Tesla'nın Avrupa ve Orta Doğu bölgelerine yönelik X hesabından yapılan açıklamada, “Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır.” ifadelerine yer verildi. Şirket, bu yaklaşımın mevcut müşterilerin fiyatlarını korumak adına alındığını belirtti.

Siparişler ile ilgili güncellemeler Tesla uygulaması üzerinden paylaşılacak

Aynı zamanda yapılan açıklamada, faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşterilerin bu değişiklikten etkilenmeyeceği de vurgulandı. Konuyla ilgili olarak, “Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşterilerimiz bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Siparişinizle ilgili güncellemeleri Tesla uygulaması üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz.” denildi.

Buna ek olarak, ÖTV güncellemesinin etkisiyle temmuz ayı için planlanan yeni araç listelemelerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Yetkililer, “ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; Lütfen takipte kalın.” açıklamasında bulundu.

Tesla, yaptığı açıklamada mevcut müşterilerin fiyatlarının korunacağını belirtirken, yeni araç alımlarıyla ilgili sürecin ise geçici olarak duraklatıldığını açıkladı. Şirket aynı zamanda siparişlerle ilgili gelişmelerin Tesla uygulaması üzerinden paylaşılmaya devam edeceğini ifade etti.