Tesla Model Y'nin Boyutlarını Gösteren Ekran Görüntüleri

Tesla'nın elektrikli otomobili Model Y'nin daha önce bilinmeyen boyutlarına ilişkin bir şirket içi belgenin görüntüleri yayınlandı. Belgelere göre aracın toplam uzunluğu 4,75 metreyken genişliği aynalar dâhil 2,12 metre.

Siparişe açık olan bir elektrikli aracın en temel özelliklerine dair çok az bilginin bulunması biraz tuhaf görünebilir. Tesla'nın elektrikli otomobili Model Y'nin durumu da tam olarak böyle. Örneğin Model Y'nin uzunluğu ve genişliği gibi boyutlarına ilişkin özellikler şimdiye kadar bilinmiyordu.

Tesmanian'da yayınlanan ve Tesla'nın şirket içi bir teknik belgesinden alınan ekran görüntüleri olduğu tahmin edilen görsellerle birlikte Model Y'nin boyutlarına ilişkin karanlıkta kalan kısımlar aydınlanmış oldu.

Ekran görüntülerine göre Tesla Model Y'nin boyut ve ağırlık bilgileri:

Uzunluk:

Toplam uzunluk: 4,75 metre

Genişlik:

Aynalar dâhil toplam genişlik : 2,12 metre

: 2,12 metre Aynalar katlanınca toplam genişlik: 1,97 metre

1,97 metre Aynalar hariç toplam genişlik: 1,92 metre

Yükseklik:

Toplam yükseklik: 1,62 metre

Ağırlık:

Yüksüz araç ağırlığı (Uzun menzilli batarya, çift motor): 2.003 kg

2.003 kg Brüt ağaç ağırlığı (Uzun menzilli batarya, çift motor): 2.405 kg

2.405 kg Brüt araç ağırlığı dağılımı (Çift motor): Ön kısım %46, arka kısım %54

Ön kısım %46, arka kısım %54 Azami dingil ağırlığı (Ön tekerlek 20 inç): 1.363 kg

1.363 kg Azami dingil ağırlığı (Arka tekerlek 20 inç): 1.500 kg

Tesla Model 3'ün 4,69 metre uzunluğu, aynaları kapalı 2,08 metre genişliği ve 1,44 metre yüksekliği düşünüldüğünde, Model Y'nin 5 cm civarında daha uzun ve geniş, 15 cm civarında da daha yüksek olduğu görülüyor. Araç, aynı zamanda Tesla Model 3'e göre 156 kg daha ağır.

Model Y'nin Jaguar I Pace ve Mustang Mach E'den daha uzun, daha geniş ve daha yüksek olduğu görülüyor. Mercedes EQC'nin uzunluğu yeni Tesla'dan fazlayken genişliğiyse daha az. İki aracın yükseklikleriyse eşit.

Tüm bu bilgilere ek olarak yeni Tesla'da 'off-road yardımcısı' adı verilen bir özelliğin bulunacağını belirtelim. Off-road performansını artıracak olan yeni özelliğin açık olduğu durumlarda Otomatik Acil Durum Freni ve Şerit Değiştirme Engelleme özellikleri kullanılamayacak.

Parçalarının %75’ini Model 3 ile paylaşan Tesla Model Y'nin hava sürtünme katsayısı da 0,23 Cd. Araçta panoramik açılır tavanın yanı sıra 7 koltuk opsiyonu da bulunuyor. Aracın Standart Menzilli, Uzun Menzilli (506 km, 52.990 dolar) ve Performans (506 km, 60.990 dolar) olmak üzere üç modeli bulunuyor.