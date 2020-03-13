Tesla Model Y'nin İç Tasarımını Gösteren Yeni Fotoğraflar

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın geçtiğimiz yıl tanıttığı orta boy SUV’si Model Y, sahiplerine teslim edilmek için gün sayıyor. Bugün yayınlanan bir dizi fotoğraf, büyük ilgi uyandıran aracın muazzam bir konfor vadeden iç tasarımını ortaya koyuyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla firması, ilk elektrikli crossover’ı unvanına sahip olan Model Y’nin üstündeki örtüyü Mart 2019’da kaldırmıştı. Tesla’nın beşinci yeni otomobil tasarımı olan araç, Model 3 ile yüzde 80’e yakın bir benzerlik taşıyor. En donanımlı versiyonunda 0-100 kilometre hızlanmasını sadece 3.5 saniyede gerçekleştiren Model Y, tek bir şarj ile maksimum 480 kilometrelik sürüş menziline sahip olacak.

Tesla Model Y ile ilgili bugüne kadar pek çok fotoğraf ve video gördük. Şimdi ise Scottsdale, Arizona'da elektrikli crossover’ını teslim almayı bekleyen Eric Weaver adlı bir müşteri sayesinde Tesla Model Y’nin içine detaylı bir bakış atma şansı yakalıyoruz.

İkinci sıra koltukların daha fazla bagaj alanı elde etmek için katlanması, aracın gövde hacmini önemli ölçüde büyütüyor. Weaver’ın paylaştığı fotoğraflar sayesinde ana bagajın altında gizli olan bölme de gün yüzüne çıkmış oluyor.

Tesla, Model 3 gibi diğer araçlarında da bu benzer bölmelere yer veriyor ancak Model Y, arka koltuklara daha yakın olan başka bir gizli bölmeye daha ev sahipliği yapıyor. Söz konusu bölme, diğeri kadar derin olmasa da, bilhassa güvenliğinden emin olmak istediğiniz bazı eşyalarınızı koymak için oldukça geniş bir alan sağlıyor.

Tesla Model Y'nin maksimum bagaj büyüklüğü bu şekilde

Bu ayın başlarında Tesla, ABD’deki Model Y için rezervasyon yapan bazı müşterilerine, teslimatlarının 10-15 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirmişti. Amerikalı markanın tamamen elektrikli orta boy SUV’si, 39.000 ila 60.000 dolar arasında değişen bir fiyat skalasına sahip. Tesla Model Y hakkındaki tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.