Tesla, güvenlik riskleri nedeniyle 200.000 aracı geri çağırma kararı aldı. Yeni bilgisayar donanımındaki arıza çözülmeye çalışılıyor.

Tesla'nın bilgisayar donanımındaki bir arıza nedeniyle 200.000 aracını geri çağırdığı açıklandı. Yeni yazılım güncellemesi arka görüş kamerası gibi güvenlik özelliklerinin devre dışı kalmasına neden olabilecek bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

Tesla, yaptığı açıklamada yeni bilgisayar donanımındaki kısa devre sorunlarının Model 3, Model Y, Model S ve Model X araçlarında tespit edildiğini duyurdu.

Tesla 200.000 aracı geri çağırıyor

Yaşanan bu sorun bazı araçların güvenlik özelliklerini etkileyebileceği belirtiliyor. Geri çağırma işlemi, Ocak 2023'te üretilen bazı Model X araçları ile Aralık 2024'te üretilen Model Y araçlarını kapsıyor. Yapılan geri çağırma, arka görüş kamerasının güvenilirliğiyle ilgili sıkı düzenlemelere uymadığı için gerçekleşti. Tesla, daha önce Ocak 2024'te kameralardaki arızalar nedeniyle bir geri çağırma daha yapmıştı. Bu yeni sorun ise, şirketin araçlarında kullanılan en son HW4 bilgisayarlarının arızalarından kaynaklanıyor.

Tesla, bu sorunu çözmek için uzaktan yazılım güncellemeleri kullanıyor. Ancak, bu güncellemeler büyük bilgisayar arızasını tamamen gidermiyor. Elon Musk'ın robotaksi hizmeti hedefini gerçekleştirebilmesi için Tesla'nın bu sorunu bir an önce çözmesi gerekiyor.