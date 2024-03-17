Tesla, Model Y fiyatına Avrupa çapında zam yapacağını açıkladı. Bu zam, kurdaki artışla birlikte Türkiye fiyatının 150 bin TL artmasıyla sonuçlanabilir.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil markası Tesla, Avrupa'daki ve dolayısıyla Türkiye'deki potansiyel müşterilerinin keyfini kaçıracak bir duyuru yaptı. Tesla Avrupa&Orta Doğu hesabından paylaşılan açıklamada Tesla Model Y fiyatlarının Avrupa'daki pek çok ülkede zamlanacağı açıklandı.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu zam, araçların yerel fiyatlandırmasına da bağlı olarak 2.000 euro civarında olacak. Model Y'nin Avrupa'daki üretim üssü olan Almanya'daki başlangıç fiyatının 45 bin euro olduğunu düşünürsek zammın %4,44 oranında olacağını söyleyebiliriz.

Tesla Model Y, Türkiye'de bir gecede 150 bin TL zamlanabilir

Tesla Model Y'nin Avrupa fiyatlarına zam gelecek olması önemli çünkü Türkiye'de satışa sunulan araçlar da Avrupa'dan geliyor. Tesla Türkiye, kurdaki artış nedeniyle Model Y fiyatlarına zaten düzenli olarak zam yapıyor ancak Avrupa fiyatlarındaki artış, Türkiye'de daha da yüksek zamlarla karşılaşmamıza neden olabilir.

Tesla Model Y'nin güncel Türkiye fiyatı 2 milyon 728 bin 934 TL'den başlıyor. Bu fiyata %4,44'lük son zammı da eklersek yeni başlangıç fiyatının 2 milyon 850 bin 098 TL olacağını görüyoruz. Yani kur zammı gelmese dahi 120 bin TL'nin üzerinde bir zam olası görünüyor. Bu zamma kur artışının da yansıtılmasıyla Tesla Model Y, bir gece 150 bin TL zamlanabilir.