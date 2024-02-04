Elektrikli otomobil satışları 2023 yılında deyim yerindeyse patlama yaptı. Özellikle Togg'un satışa sunulması ve Tesla'nın Türkiye'ye resmen giriş yapmasıyla birlikte ülkemizde de elektrikli otomobil satışları bir yılda yaklaşık 8 kat arttı. Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte elektrikli otomobillerin yurt dışında çokça tartışılan bir kusuru da Türkiye'nin gündemine geldi: Soğuk havada menzil kısalma problemi.
Bu problem, ülkemizde yeni yeni tartışılmaya başlansa da kişi başına elektrikli otomobil satışında dünya lideri olan İskandinav coğrafyasında çok daha uzun zamandır bilinen bir konu. Norveç Otomobil Federasyonu (NAF), güncel elektrikli otomobillerin soğuk havalardaki menzil performanslarını gün yüzüne çıkarmak için yerel bir otomobil dergisi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi.
Elektrikli otomobillerin menziller, -10 dereceye varan soğuk havada test edildi
Söz konusu çalışmada 23 farklı elektrikli otomobil, ocak ayının sonlarında hava sıcaklıklarının -2 ila -10 arasında değiştiği dondurucu günlerce test sokuldu. Aranılan yanıtsa basitti: Hangi elektrikli otomobil, soğuk hava koşullarında ne kadar menzil kaybediyor? Aşağıdaki tablo, dünya hafif araç test prosedürüne (WLTP) göre sundukları maksimum menzili, -10'a varan dondurucu soğukta sundukları menzili ve soğuk nedeniyle ne kadar menzil kaybettiklerini gösteriyor.
Soğuğa karşı en dayanıklı elektrikli otomobiller
|WLTP Menzil
|Soğuk havada menzil(Kayıp oranı)
|HiPhi Z
|555.3 Km
|521.9 Km (%-5.9)
|BMW i5
|506.1 Km
|443.5 Km (%-12.2)
|Lotus Eletre
|531.0 Km
|464.6 Km (%-12.3)
|Kia EV9
|506.1 Km
|441.7 Km (%-12.5)
|XPeng G9
|519.9 Km
|451.7 Km (%-13.1)
|NIO EL6
|531.0 Km
|455.9 Km (%-13.8)
|NIO ET5 Touring
|560.0 Km
|481.3 Km (%-14.0)
|Mercedes EQE
350 4MATIC
|491.1 Km
|398.7 Km (%-18.7)
|Audi Q8 e-tron
Sportback
|515.3 Km
|411.1 Km (%-20.1)
|BYD Dolphin
|426.9 Km
|337.1 Km (%-20.6)
|Ford F-150
Lightning
|428.8 Km
|336.6 Km (%-21.3)
|MG4 Trophy ER
|519.9 Km
|399.6 Km (%-23.2)
|Hyundai IONIQ 6
|614.1 Km
|467.6 Km (%-23.8)
|Hyundai Kona EV
|453.9 Km
|341.3 Km (%-24.8)
|Nissan Ariya 4wd
|498.7 Km
|370.4 Km (%-25.8)
|Peugeot e-308
|408.9 Km
|296.9 Km (%-27.4)
|Jeep Avenger
|395.0 Km
|285.9 Km (%-27.6)
|Opel Astra ST
|412.9 Km
|295.9 Km (%-28.3)
|Tesla Model 3
|629.8 Km
|440.9 Km (%-29.9)
|Polestar 2 LR
|614.1 Km
|430.0 Km (%-30.0)
|Volvo C40
|572.1 Km
|394.9 Km (%-30.9)
|Toyota bZ4X
|459.9 Km
|313.5 Km (%-31.8)
|Volkswagen ID.7
|608.6 Km
|413.9 Km (%-31.9)
Sıralama, yıllardır otomobil piyasasına hakim olan 'ana akım' markaların elektrikli otomobiller üzerine daha fazla ar-ge yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Pek çok kişinin 'güvenilir' bulmadığı Çinli otomobiller, listesinin üst sıralarında yer alıyor ve çoğunun menzil kaybı %20'nin altında kalıyor. Tesla Model 3 gibi pek çok popüler model ise menzillerinin neredeyse 3'te 1'ini soğuğa kurban veriyor. Listenin zirvesindeki Çinli HiPhi Z, menzilinin sadece %5'ini kaybederek soğuktan neredeyse hiç etkilenmeyen tek model konumunda.