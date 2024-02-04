Norveç'te yapılan bir çalışma, soğuk havada menzilini en az kaybeden elektrikli otomobilleri ortaya çıkardı. Çinli otomobillerin neredeyse tamamı iyi sonuçlar verirken Tesla, listenin hayal kırıklığı yaratan otomobillerinden oldu.

Elektrikli otomobil satışları 2023 yılında deyim yerindeyse patlama yaptı. Özellikle Togg'un satışa sunulması ve Tesla'nın Türkiye'ye resmen giriş yapmasıyla birlikte ülkemizde de elektrikli otomobil satışları bir yılda yaklaşık 8 kat arttı. Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte elektrikli otomobillerin yurt dışında çokça tartışılan bir kusuru da Türkiye'nin gündemine geldi: Soğuk havada menzil kısalma problemi.

Bu problem, ülkemizde yeni yeni tartışılmaya başlansa da kişi başına elektrikli otomobil satışında dünya lideri olan İskandinav coğrafyasında çok daha uzun zamandır bilinen bir konu. Norveç Otomobil Federasyonu (NAF), güncel elektrikli otomobillerin soğuk havalardaki menzil performanslarını gün yüzüne çıkarmak için yerel bir otomobil dergisi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Elektrikli otomobillerin menziller, -10 dereceye varan soğuk havada test edildi

Söz konusu çalışmada 23 farklı elektrikli otomobil, ocak ayının sonlarında hava sıcaklıklarının -2 ila -10 arasında değiştiği dondurucu günlerce test sokuldu. Aranılan yanıtsa basitti: Hangi elektrikli otomobil, soğuk hava koşullarında ne kadar menzil kaybediyor? Aşağıdaki tablo, dünya hafif araç test prosedürüne (WLTP) göre sundukları maksimum menzili, -10'a varan dondurucu soğukta sundukları menzili ve soğuk nedeniyle ne kadar menzil kaybettiklerini gösteriyor.

Soğuğa karşı en dayanıklı elektrikli otomobiller

WLTP Menzil Soğuk havada menzil(Kayıp oranı) HiPhi Z 555.3 Km 521.9 Km (%-5.9) BMW i5 506.1 Km 443.5 Km (%-12.2) Lotus Eletre 531.0 Km 464.6 Km (%-12.3) Kia EV9 506.1 Km 441.7 Km (%-12.5) XPeng G9 519.9 Km 451.7 Km (%-13.1) NIO EL6 531.0 Km 455.9 Km (%-13.8) NIO ET5 Touring 560.0 Km 481.3 Km (%-14.0) Mercedes EQE

350 4MATIC 491.1 Km 398.7 Km (%-18.7) Audi Q8 e-tron

Sportback 515.3 Km 411.1 Km (%-20.1) BYD Dolphin 426.9 Km 337.1 Km (%-20.6) Ford F-150

Lightning 428.8 Km 336.6 Km (%-21.3) MG4 Trophy ER 519.9 Km 399.6 Km (%-23.2) Hyundai IONIQ 6 614.1 Km 467.6 Km (%-23.8) Hyundai Kona EV 453.9 Km 341.3 Km (%-24.8) Nissan Ariya 4wd 498.7 Km 370.4 Km (%-25.8) Peugeot e-308 408.9 Km 296.9 Km (%-27.4) Jeep Avenger 395.0 Km 285.9 Km (%-27.6) Opel Astra ST 412.9 Km 295.9 Km (%-28.3) Tesla Model 3 629.8 Km 440.9 Km (%-29.9) Polestar 2 LR 614.1 Km 430.0 Km (%-30.0) Volvo C40 572.1 Km 394.9 Km (%-30.9) Toyota bZ4X 459.9 Km 313.5 Km (%-31.8) Volkswagen ID.7 608.6 Km 413.9 Km (%-31.9)

Sıralama, yıllardır otomobil piyasasına hakim olan 'ana akım' markaların elektrikli otomobiller üzerine daha fazla ar-ge yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Pek çok kişinin 'güvenilir' bulmadığı Çinli otomobiller, listesinin üst sıralarında yer alıyor ve çoğunun menzil kaybı %20'nin altında kalıyor. Tesla Model 3 gibi pek çok popüler model ise menzillerinin neredeyse 3'te 1'ini soğuğa kurban veriyor. Listenin zirvesindeki Çinli HiPhi Z, menzilinin sadece %5'ini kaybederek soğuktan neredeyse hiç etkilenmeyen tek model konumunda.