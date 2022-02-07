Elon Musk’ın sahibi olduğu dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2021 mali yılının bitişiyle finansal bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bu sayede Tesla’nın elindeki Bitcoin miktarının kaç dolara tekabül ettiği ortaya çıkmış oldu.

Ünlü milyarder ve girişimci Elon Musk’ın kurucusu olduğu otomobil üretim firması Tesla, elindeki Bitcoin’in kaç dolara tekabül ettiğini resmen duyurdu. Bildiğiniz gibi Tesla, geçtiğimiz yıllarda kripto para birimleri ile alışveriş olanağı sunuyordu.

Ancak geçtiğimiz sene kripto para madenciliğinin tavan yapması ve dolayısıyla dünya çapında elektrik tüketiminin zararlı seviyeleri görmesi sebebiyle Tesla, kripto para birimleri ile alışverişi sisteminden kaldırdığını duyurmuştu. Bütün bu dalgalanmaların ardından yıllık finansal bilançosunu halkla paylaşan Tesla, elinde tuttuğu Bitcoin’in dolar karşılığını da duyurmuş oldu.

Tesla’nın elinde 1,99 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunuyor

Tesla’nın kripto para ile alışveriş kabul edip etmemesi bir yana, 2021 yılının finansal performansı dosyasını kamuoyuna açık bir şekilde paylaştı. Otomobil üreticisi, açıkladığı raporla birlikte hissesinin bir kısmını likiditeye çevirip satmasının ardından yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin’i elinde bulundurduğunu belirtti.

Tesla’nın yayınladığı bilançoda şu sözler yer alıyor:

“31 Aralık 2021'de sona eren yıl boyunca 1.50 milyar dolarlık Bitcoin satın aldık ve bünyemize geçirdik. 31 Aralık 2021'de sona eren yıl boyunca, bu tür dijital varlıklarda 101 milyon dolarlık zarar kaydettik. Ayrıca Mart 2021'de varlıklarımızın bir kısmının satılmasıyla bağlantılı olarak 128 milyon dolarlık bir kazanç elde ettik. 31 Aralık 2021 itibariyle tüm dijital varlıklarımızın adil piyasa değeri 1,99 milyar dolar.”

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