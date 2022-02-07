Yerli borsa aracısı Midas, ikinci yatırım turunu 11 milyon dolar fon ile tamamladı. Yerli hisse senetlerine ek olarak ABD merkezli Tesla ve Google gibi şirketler için de hisse alım satım imkanı sunan platform, topladığı yatırımdan memnun görünüyor.

SPK'dan aldığı izinle 2020 yılından beri borsa işlemleri yapılmasına imkan tanıyan yerli girişim Midas, ikinci yatırım turunu tamamladı. Şirket, bu yatırım turunda tam 11 milyon dolar toplamayı başardı. Midas'ın yatırımcıları arasında Twitter ve Snapchat'e ek olarak Earlybird Digital East Fund, Spark Capital ve Revo Capital gibi girişim sermaye fonları yer alıyor. Revo Capital'in Getir'in ilk yatırımcılarından olduğunu, Earlybird Digital East Fund'un ise Peak gibi devlere yatırım yaptığını belirtmekte fayda var. Spark Capital ise Coinbase'in yatırımcılarından.

Konuyla ilgili açıklamalar, Midas kurucusu ve CEO’su Egem Eraslan tarafından yapıldı. Erarslan, "Türkiye’nin en kapsamlı yatırım uygulaması olmak için çalışıyoruz, bir yıldan kısa bir süre içerisinde yerli ve yabancı önemli fonlardan 11 milyon doların üzerinde bir yatırım aldık. Son 3 ay içerisinde yüzde 150 büyüdük ve 70 kişilik bir mühendislik takımı kurduk. Bugün on binlerce kullanıcımızın yatırım yolculuğuna eşlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Midas, yerli hisse senetlerine ek ABD'deki şirketlere de yatırım imkanı sunuyor

Midas'ı benzerlerinden ayıran çok önemli bir husus var. Bu yerli borsa, Google, Apple, Starbucks, Facebook, ve Tesla gibi ABD merkezli dev şirketlere yatırım yapma imkanı da sunuyor. Bir de bu borsayı kullanırken canlı veri takibi için ekstra ücret ödenmesi gerekmiyor. İşte bu özellikler, Midas'ı yatırımcılar için de cazip kılmış gibi görünüyor.

Egem Eraslan, yatırımcılara sundukları hizmetleri şöyle değerlendirdi: "Bir alt limit sınırı olmadan, 1.5 dolar gibi düşük işlem ücreti ile bireysel yatırımcılar için Amerikan Borsalarında işlem olanağı sunuyoruz. Midas kullanıcıları bugün, ürünlerini tüm dünyada hemen herkesin kullandığı Google, Apple, Starbucks, Facebook, Tesla gibi dünyaca ünlü şirketlere yatırım yaparak kazançlarına da ortak olabiliyor. Ayrıca canlı verileri de ücretsiz sunuyoruz."