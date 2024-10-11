Tesla, bugün düzenlediği etkinlikte insansı robotu Optimus'u da gösterdi. Tesla Optimus'un insanlarla etkileşime girebilmesi ve hatta taş kâğıt makas bile oynayabilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Tesla, geçtiğimiz gece çok büyük bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte firmanın merakla beklenen robotaksisi Cybercab tanıtıldı. Ayrıca Tesla'nın ilk otobüsü olarak kayıtlara geçen Robovan ile de tanışma imkânı yakaladık. Ancak Tesla'nın etkinliği bunlardan ibaret değildi.

Şirket, yıllardır üzerinde çalıştığı yapay zekâ destekli robotu Optimus'u da bir kez daha gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Elon Musk, Optimus'un insanlar için her şey olabileceğini söyledi. Bu bağlamda; Tesla Optimus, köpek gezdirebilecek, çocuklara bakabilecek, çimleri biçebilecek ve hatta içecek servisi bile yapabilecekti. Optimus, etkinlik sırasında taş kağıt makas bile oynadı.

Tesla Optimus'un tahminî fiyatı da açıklandı

Tesla Optimus, yakın gelecekte bireysel tüketicilerle buluşmayacak. Ancak şirketin, bu konuyla ilgili fikri yok değil. Yapılan açıklamaya göre Tesla Optimus, uzun vadede 20 ila 30 bin dolar aralığında tüketicilerle buluşabilecek. Elon Musk'a göre Optimus, Tesla'nın en büyük ürünü olarak tarihe geçecek.

Tesla Optimus'un yeteneklerini gösteren bazı videolar: