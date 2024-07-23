Elon Musk, Tesla fabrikalarında kullanılacak insansı robot Optimus'un gelecek yıl üretimde görev alacağını açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, firmanın gelecek yıldan itibaren fabrikalarında "gerçekten faydalı" insansı robotlar kullanmaya başlayacağını açıkladı. Musk bu robotların 2026 yılından itibaren başka firmalar tarafından da satın alınabileceğine inanıyor.

Dünya'nın en zengin isimleri arasında yer alan Elon Musk'ın zaman zaman sosyal medyada iddialı açıklamalarına şahit oluyoruz. Musk, Optimus adı verilen robotlarla ilgili olarak paylaşımlarda bulundu. X'te yaptığı paylaşımda "Tesla, gelecek yıl Tesla'nın kendi iç kullanımı için düşük üretimde gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak. 2026'da diğer şirketler için de yüksek üretime sahip olacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Optimus robotunun özellikleri

Tesla Optimus, 1,7 metre boyunda ve 56 kilogramlık bir robot. Tesla'dan gelen açıklamaya göre bu robot, "sıkıcı, tekrar eden ve tehlikeli" işleri yapacak. Robotun ismi ise elbette ki Transformers evreninde Autobotların lideri Optimus Prime'a bir gönderme bulunuyor. Musk bu robotu 2021 yılında Tesla Yapay Zekâ Gününde kostümlü bir aktörle birlikte tanıtmıştı.

Musk daha önce de robotu kutu taşırken, bitki sularken ve metal çubukları taşırken gösterdi. Musk daha önce yaptığı açıklamada robotun seri üretime gireceğini ve maliyetinin de 20 bin doların altında olacağını belirtti.

Musk bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada modelin 8 Ağustos'ta tanıtılacağını açıklamıştı ancak bu tanıtım gecikecek gibi duruyor.