Fortnite, Tesla ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Oyuna şirketin tartışmalı elektrikli kamyonu Cybertruck'ın ekleneceği ifade edildi. Aracın aynı zamanda Rocket League'e de geleceği ifade edildi.

Epic Games imzası taşıyan Fortnite, şu anda dünyanın en çok oynanan oyunları arasında en üstlerde yer alıyor. Oyunun birçok farklı film, dizi ve şirketle iş birliğine gittiğini görüyorduk. Sürekli olarak bu iş birlikleri kapsamında ögeler Fortnite’a ekleniyordu.

Bugün ise bunlara duyanları çok şaşırtacak bir yenisinin daha ekleneceği duyuruldu. Fortnite, Tesla ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda oyuna şirketin Cybertruck aracı ekleneceği ifade edildi. Aynı zamanda Epic’in bir diğer oyunu Rocket League'e de ekleneceği aktarıldı.

Cybertruck’ın Fortnite’a gelişi için paylaşılan fragman

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Evet, yanlış duymadınız. Artık oyunda Tesla’nın tamamen elektrikli kamyoneti Cybertruck’ı da göreceğiz. Araç, yarından itibaren oyuncular tarafından erişilebilir olacak, battle royale’de ve sıfır inşa başta olmak üzere farklı modlarda kullanılabilecek. Yani özellikle araçların öne çıktığı bu sezonda Cybertruck’ı da göreceğiz. Araç için paylaşılan fragmana yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Tartışmalı bir tasarıma sahip olan Cybertruck, geçtiğimiz yılın kasım ayında Kuzey Amerika’da satışa çıkmıştı. Satışlar konusunda elektrikli kamyonetler arasında başarılı olduğunu da söylemek mümkündü.

Fortnite’ın aklınıza gelebilecek her şey ile iş birliğini yaptığını düşündüğümüzde Cybertruck’ın eklenmesi pek şaşırtıcı değil. Ancak oyuncular tarafından ne kadar sevileceği tartışılır. Pek çok kişi, şimdiden bu eklemeyi pek iyi karşılamamış. Tabii ki bu tarz bir aracı görmekten mutlu olanlar da yok değil. Peki siz Cybertruck eklemesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.