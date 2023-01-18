Tesla'nın otonom sürüş sistemi için hazırladığı bir videonun, aracın gerçek özelliğini yansıtmayan bir 'düzmece' olduğu iddia edildi. Yapılan açıklamaya göre 2016'da yayınlanan video, aslında bir demodan ibaretti.

Piyasaya sürdüğü elektrikli otomobillerle sektörün seyrini değiştiren Tesla'nın övüne övüne bitiremediği özelliklerinden bir tanesi, otonom sürüş sistemi. Sistem bugün oldukça gelişmiş bir durumda. Ancak geçmişte yaşanan olaylarla ilgili olarak ortaya atılan iddialar, otonom sürüş sisteminin o yıllarda büyük bir "yalandan" ibaret olduğunu düşündürüyor.

Tesla'ya açılan bir dava kapsamında ifade veren şirketin otonom sürüş sisteminden sorumlu ismi Ashok Elluswamy, 2016 yılında yayınlanan bir video ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elluswamy'ye göre hazırlanan video, gerçeği yansıtmıyordu ve bir demodan ibaretti. İddiaya göre otonom sürüş sisteminin neler sunabileceğinin tasvir edildiği video, aslında önceden belirlenen ve her türlü olasılığın entegre edildiği bir rotadan ibaretti. Yani aslında araç, otonom sürüş yapmıyor, yalnızca önceden girilen komutları gerçekleştiriyordu.

Elon Musk, videoyu övgüyle paylaşmıştı

Tam olarak gerçeği yansıtmadığı iddia edilen video, 2016 yılında Elon Musk tarafından da paylaşılmış, "Tesla, caddelerde ve otoyolda kendi kendine gidiyor ve park yeri buluyor. İnsan müdahalesi olmadan!" ifadelerine yer verilmişti. Oysa ki işin aslının böyle olmadığı söyleniyor. Evet, videodaki Tesla kendi kendine gidiyor ve park yeri buluyordu. Ancak açıklamaya göre otonom sürüş sisteminin ne yapacağı, zaten önceden kodlanmıştı. Ashok Elluswamy, video için 3 boyutlu haritalandırma yapıldığını da ifade ediyor.

Elon Musk'ın aktif olarak kullandığı Twitter hesabını kontrol ettik. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını görüyoruz. Eğer ilerleyen dönemlerde yeni bir gelişme olursa, bu haberimizi güncelleyeceğiz.

Tesla'nın 2016 yılında yayınlanan otonom sürüş videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz