Uzun bir zamandır elektrik dağıtım sektöründe büyümeyi hedefleyen Tesla, bu yönde ciddi adımlar atmaya başladı. Tesla’nın internet sitesinde ortaya çıkan yeni bir ürün şirketin elektrik dağıtım ağında çaktırmadan aktif bir şekilde faaliyetlerine başladığını gösteriyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, otomobil üreticisinin enerji bölümü olan Tesla Energy’nin küresel bir hizmet haline geldiğini ve hatta ilerleyen dönemde otomotiv işini aşabileceğini açıklamıştı.

Musk’ın açıklamasının arkasındaki fikir, Tesla’nın kamu hizmeti ve konut düzeyinde daha fazla enerji depolama sistemi geliştirmeye devam edeceği ve bu dağıtılmış hizmetleri dev bir elektrik hizmeti olarak yönetecek olmasıydı.

Autobidder, Tesla’nın sitesinde ortaya çıktı

Tesla Autobidder arayüzünün görünümü

Tesla, enerji varlıklarını kontrol etmek için çeşitli yazılımlar geliştirdi. Şimdi bu yazılımlardan bir tanesi olan Autobidder, kısa süre önce Tesla’nın internet sitesinde ortaya çıktı. İnternet sitesindeki bilgiler Tesla’nın Autobidder’ı aslında son birkaç yıldır kullandığını gösteriyor.

Tesla’nın Autobidder’la ilgili olan bölümünde Autobidder, “Autobidder, bağımsız enerji üreticilerine, kamu hizmet kuruluşlarına ve sermaye ortaklarına batarya varlıklarından bağımsız olarak para kazanma olanağı sağlar. Autobidder, değer tabanlı varlık yönetimi ve portföy optimizasyonu sağlayan, şirketlerin ve operatörlerin iş hedeflerine ve risk tercihlerine göre geliri en yüksek düzeye çıkarak operasyonel stratejileri yapılandırmalarını sağlayan gerçek zamanlı bir ticaret ve kontrol platformudur” şeklinde tanımlanıyor.

Autobidder, Avustralya’da birkaç yıldır kullanılıyormuş

Autobidder, şu anda Tesla’nın Avustralya’daki Tesla Big Battery olarak da bilinen Hornsdale Güç Rezervi’nin (HPR) yönetiminde kullanılıyor. Tesla, Avustralya’da Autobidder’ın kullanılmasının enerji fiyatlarını düşürecek bir rekabete neden olduğunu söylüyor.

Avustralya’daki Tesla Big Battery, Tesla Powerpack’leri kullanıldığı için bu isimle anılıyor. Ancak işletme aslında Fransız yenilenebilir enerji şirketi Neoen’e ait. Görünüşe göre Tesla Neoen’e Powerpack’lerin yanında Autobidder yazılımını da sunuyor.

Tesla, Autobidder’ın oldukça geniş bir kullanım alanı olduğunu da internet sitesinden duyurdu. Tesla’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Autobidder, konut sistemlerinin sayaçlarından 100 MW kullanım ölçekli tesislere kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

Elektrikli otomobil üreticisi, Autobidder’ın çeşitli özellikler sunmak için makine öğrenme kullandığını belirtiyor. Autobidder; fiyat tahmini, yük tahmini, üretim tahmini, sevk optimizasyonu ve akıllı teklif verme gibi işlemler için makine öğrenmeden sürekli olarak faydalanıyor.

Tesla, elektrik dağıtım alanında gelişmesine geçtiğimiz dönemde İngiltere’de kurduğu Powerpack projeleri ile devam ediyor. Telegraph, Tesla’nın İngiltere’de enerji sağlayıcı olma yolunda ilk adımları atmasının yanında Autobidder platformunu da ülkede tanıtmak istediğini belirtti