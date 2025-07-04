Tesla, çok beklenen Tesla Shop'u resmen Türkiye'de kullanıma açtı. Bu platform üzerinden resmî Tesla aksesuarlarını ve ürünlerini detaylıca inceleyebilir ve kolayca satın alabilirsiniz.

Ülkemizde Model Y aracıyla faaliyet gösteren elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’ye yönelik hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda araçları için ürünler sattığı Tesla Shop’u Türkiye’ye de getireceklerini ifade etmişti. Beklenen gün nihayet geldi.

Tesla Shop Türkiye resmen ülkemizde erişime açıldı. Artık kullanıcılar, Tesla araçları için resmî aksesuarları Tesla Shop Türkiye üzerinden satın alma imkânına sahip olacaklar. Tesla Shop’a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Tesla uygulamasından erişim sunuluyor.

Çeşitli Tesla aksesuarlarını tek yerden kolayca satın alabileceksiniz

Tesla Shop’u biraz daha detaylandıralım. Bu mağaza, Tesla’nın resmî aksesuarlarını ve diğer ürünlerini tek bir yerden kolayca satın almanıza olanak tanıyor. Aracınıza yönelik her türden ürünü Tesla Shop’tan bulabilirsiniz. Gölgelikten duvar konektörüne, paspaslardan Tesla USB belleğe, SSD’den evcil hayvan örtüsüne, şişme yataktan hava filtresine kadar her türden Tesla ürünü bulunuyor.

Tesla Shop üzerinden bu ürünleri detaylı bir şekilde inceleyebilecek ve karşılaştırma yapabileceksiniz. Ayrıca satın alım işlemleri de kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Mobil uygulamadan erişim sunması da avantajlarından. İster web’den ister mobilden erişim sağlayabiliyorsunuz.