Tesla, Türkiye'deki yeni Model Y listeleme sürecini yeniden planladı. Yapılan açıklamaya göre Tesla'nın Berlin'deki fabrikası, artık Türkiye'yi önceliklendiriyor. Tüketiciler, daha kolay Tesla Model Y satın alabilecekler...

Tesla'dan Türkiye'de Model Y satın almak isteyen tüketicileri sevindirecek bir açıklama geldi. Yapılan resmî açıklamada, Berlin'de bulunan üretim tesisinin Türkiye'yi önceliklendireceği açıklandı. Hâl böyle olunca vatandaşlar, oldukça uygun fiyata satılan Tesla Model Y'lere çok daha kolay bir şekilde ulaşabilecekler. Peki Tesla, Türkiye'deki Model Y satışlarını nasıl organize edecek?

"Tesla Europe & Middle East" isimli resmî X hesabından yapılan açıklamaya göre sıfır kilometre Tesla Model Y siparişleri, 4 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün saat 18.30'da güncellenecek. Tesla Model Y siparişi vermek isteyen tüketiciler de buna göre hareket etmeleri durumunda otomobil siparişi verebilecekler.

İşte Tesla Europe & Middle East hesabından yapılan açıklama:

LİSTELEME DUYURUSU



Daha önce 2-3 Temmuz olarak duyurduğumuz listeleme takvimimizi sizlere daha iyi bir satın alma deneyimi sunabilmek adına 4 Temmuz - 31 Temmuz arası hafta içi her gün 18:30'da bir listeleme yapacak şekilde güncelliyoruz. Giga Berlin fabrikamızda Türkiye'ye üretimi önceliklendirerek Türkiye’de daha fazla müşterimize ulaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz.



4 Temmuz'da gerçekleşecek ilk listeleme itibariyle sipariş ücretimiz 175.000 TL olarak güncellenecektir. Sipariş ücreti kredi kartı ile sipariş esnasında ödenmeye devam edecektir. Sabrınız ve büyük ilginiz için teşekkür ederiz.

Ön ödemeler zamlandı!

Yukarıdaki açıklamada da görebileceğiniz üzere Tesla, Türkiye'de Model Y siparişi sırasında yapılan ön ödeme tutarına zam yaptı. Daha önce 50 bin TL olarak uygulanan ön ödeme ücreti, 4 Temmuz itibarıyla 175 bin TL olarak uygulanacak.