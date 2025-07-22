Tesla, otonom sürüş teknolojileriyle ilgili önemli bir adım daha attı. Şirket, Full Self-Driving (FSD) lisanslarıyla ilgili yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık belirli şartlar altında mevcut araçlardaki otonom sürüş özelliği, yeni alınan Tesla'lara ücretsiz olarak aktarılabiliyor.

Tesla, Türkiye dahil Avrupa ve Orta Doğu’daki müşterileri için dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, Full Self-Driving (FSD) yani otonom sürüş özelliğini artık mevcut araçlardan yeni alınan Tesla'lara ücretsiz şekilde aktarma imkânı sundu.

Kısa süre önce duyurulan bu yeni program, aslında ilk olarak 2023 yılında Kuzey Amerika’da hayata geçirilmişti. Elon Musk’ın onayıyla başlayan program, o dönem sadece sınırlı süreli bir fırsat olarak duyurulmuştu. Şimdi ise bu hak, Avrupa ve Orta Doğu’daki Tesla sahiplerine de sunulmuş durumda.

Artık Türkiye'de de kullanılabiliyor

Tesla’nın yeni FSD transfer uygulaması, bölgedeki müşterilere bazı kısıtlamalarla sunuluyor. Halihazırda teslim edilmiş araçlar bu programdan yararlanamıyor. Sadece yeni Tesla siparişi veren kullanıcılar, teslimat sırasında eski araçlarındaki otonom sürüş lisansını yeni araçlarına aktarabiliyor.

Aktarım süreci oldukça basit ilerliyor. Yeni araç siparişi sırasında talep edilen işlemle eski araçtaki FSD lisansı devre dışı bırakılıyor ve kısa süre içinde yeni araçta aktif hale getiriliyor. Tesla, bu işlemin Kuzey Amerika'da uygulanan yöntemle aynı şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.

FSD yazılımının Avrupa’da henüz tam olarak yasal onay almamış olması nedeniyle Tesla'nın bu kararı, otonom sürüşü aktif olarak kullanamayan kullanıcılar için bir hak koruma adımı olarak değerlendiriliyor. Programın ne kadar süre geçerli olacağı ise şu an için bilinmiyor.