Elon Musk'ın yıllar önce duyurduğu Tesla restoranı, resmen ABD'de açıldı. Geçmişle geleceği birleştiren bu tesiste; yemek servisi, elektrikli araç şarj istasyonları ve dev ekrandan film izleme gibi hizmetler sunuluyor.

Elon Musk, ilk olarak 2018 yılında Tesla bünyesinde geçmişe selam çakan ABD’nin “Diner” olarak da bilinen ünlü küçük restoranlarından açmak istediğini açıklamıştı. 1950’lerden ilham alan bu restoranda yemek yemenin yanı sıra Tesla Supercharger’larda yer alacak ve insanlar elektrikli otomobillerini şarj edebileceklerdi.

Yıllar süren bekleyişin ardında o gün nihayet geldi. Tesla restoranı, bugün ABD’nin Kaliforniya eyaletinde olan Los Angeles şehrinde resmen açıldı. Geçmişle geleceği bir araya getiren restoran, insanlara daha önce pek görülmeyen bir deneyim yaşatacak.

Yemek servisi yapılacak, araçları şarj ederken büyük ekranlardan film izlenebilecek

Tesla’nın Holywood bölgesinde açtığı nostaljik restoranına kullanıcılar araçlarıyla erişim sağlayabilecekler. Burada hamburger ve patates kızartması başta olmak üzere yemek servisi, milkshake gibi içecekler diner kültürüne uygun şekilde yapılacak. Yemekler, Cybertruck şeklindeki kutularda servis edilecek.

Öte yandan tesiste büyük ekranlar da bulunacak. Bu ekranlar üzerinden insanlar, arabalarını şarj ederken filmler izleyebilecek. Hatta isteyenler, bu filmleri direkt olarak araçlarının ekranları üzerinden de izleme şansına sahip olacak. Tesiste toplam 80 adet Tesla Supercharger şarj cihazının olduğunu belirtelim.

Tesla, bu tesis ile yalnızca kendi müşterilerini değil, herkesi çekmek istiyor. Hatta Elon Musk, restoran projesi başarılı olursa ilerleyen dönemde farklı bölgelerde yeni Tesla restoranları açmak istediğini de belirtiyor.