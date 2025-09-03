Ülkemizdeki operasyonlarını giderek büyütmeyi planlayan Tesla, ülkemizin birçok ilinde yeni iş ilanları açtığını duyurdu.

Ülkemizde en çok satan otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, Türkiye’deki operasyonlarını hızla büyütüyor. Şirket, teknisyen ve yönetici pozisyonları için hem kalıcı hem de dönemsel iş ilanlarını duyurdu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki servis merkezleri için teknisyen arayan Tesla, aynı zamanda Diyarbakır ve Gaziantep gibi şehirlerde mobil servis ekipleri kurarak sahada da daha güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor.

Tesla, Türkiye'deki servis ve teknik altyapısı güçlendiriyor

Tesla’nın bu hamlesi, yalnızca yeni istihdam fırsatları yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda markanın Türkiye’deki servis ve teknik destek altyapısını güçlendiriyor. Böylece Tesla sahipleri, önümüzdeki süreçte daha geniş bir hizmet ağına ulaşabilecek.

Tesla’nın Türkiye’deki servis yapılanmasını genişletmesi, Supercharger istasyonlarıyla birlikte değerlendiriliyor. Hâlihazırda Antalya’dan Balıkesir’e, Edirne’den Aydın’a kadar 16 noktada aktif şarj istasyonu bulunan şirket, markaya özel fiyatlandırma politikasıyla dikkat çekiyor. Tesla sahipleri kWh başına 8,50 TL öderken, farklı marka araç kullanıcıları için bu rakam 10,60 TL/kWh seviyesinde.

Siz de Tesla'nın Türkiye'de açtığı iş ilanlarına hemen buradan göz atabilirsiniz.