Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi artarken, şarj altyapısına yönelik yatırımlar da hız kazanıyor. Tesla, 2025’te Türkiye’de 10 yeni Supercharger lokasyonu ve 80 şarj noktası kurarak şarj altyapısını genişletmeyi planlıyor. Tesla, temmuz ayı boyunca yeni araç envanteri ve renk seçenekleri sunarken, bot girişimlerine karşı güvenlik önlemlerini artırıyor.

Tesla, Türkiye’deki şarj ağını büyütmek için kolları sıvadı. Şirket, 2025 yılı boyunca 10 farklı noktada yeni Supercharger istasyonları açmayı ve toplamda 80 yeni şarj noktasını hizmete sunmayı planlıyor.

Yeni istasyonların yer alacağı noktalar arasında Ankara Çankaya, İstanbul Samandıra, İzmir Karşıyaka gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Söke, Yatağan ve Keçiborlu gibi farklı bölgeler de bulunuyor.

Tesla ağı genişliyor

Bolu’daki mevcut istasyonun ise genişletileceği belirtiliyor. 2026 yılı için de benzer büyüklükte bir genişleme hedefleniyor. Aynı zamanda Tesla, 31 Temmuz’a kadar her iş günü yeni araç envanteri yayınlamayı sürdüreceğini ve kullanıcı talepleri doğrultusunda Temmuz ayında daha fazla renk seçeneği sunacağını duyurdu. Araç satın alma sürecinde yaşanan otomasyon girişimlerine karşı ise güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı açıklandı.

Yapılan bu yeni planlamalar ise Tesla’nın Türkiye pazarındaki satış ivmesini desteklemeyi ve şarj altyapısını daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyor.