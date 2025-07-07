Elektrikli araç pazarındaki hareketlilik Avrupa genelinde dikkat çekici veriler ortaya koydu. Tesla'nın Haziran 2025'te Avrupa'daki satış verileri açıklandı. Türkiye, satış rakamlarında birçok ülkeyi geride bıraktı. Haziran 2025’te Avrupa genelinde 39 binin üzerinde Tesla aracı satıldı. Türkiye, Birleşik Krallık’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Tesla'nın Haziran 2025’e ait Avrupa satışları belli oldu. Açıklanan veriler ise Türkiye adına oldukça dikkat çekici. Tesla satışlarında Türkiye, Avrupa genelinde ikinci sıraya yerleşti. Zirvedeyse 7.719 adetlik satışla Birleşik Krallık yer alıyor.

Haziran ayında Avrupa'da toplam 39 bin 395 Tesla aracı satıldı. Bu satışların 37 bin 885'i 19 farklı ülkede net olarak kaydedilirken, kalan 1.510 adetlik satış ise diğer 10 ülkeden yapılan tahmini hesaplamalarla elde edildi.

Almanya’da yalnızca 1.860 Tesla satışı gerçekleşti

Listede ilk sırada 7.719 adetle Birleşik Krallık yer alıyor. Hemen ardından 7.235 araçla Türkiye geliyor. Üçüncü sıradaysa 5.641 adetlik satışla Norveç bulunuyor. Öte yandan, Tesla'nın Avrupa'daki satış performansı her ülkede aynı değil. Örneğin Almanya'da, satışlar geçen yıla göre yüzde 60 oranında azalmış durumda.

Haziran ayında Almanya’da yalnızca 1.860 Tesla satışı gerçekleşti. Benzer düşüşler Fransa, İsveç, Danimarka ve İtalya gibi ülkelerde de devam etti. Buna karşılık, Çinli üretici BYD'nin Almanya satışları aynı dönemde dört katına çıktı. Haziran ayı itibarıyla elektrikli araç pazarında rekabet artarken, Tesla’nın bazı ülkelerdeki pazar payı dikkat çekici şekilde gerilemiş görünüyor. Türkiye ise artan talep ile listenin üst sıralarında yer aldı.