Son dönemde Çin menşeli firmaların ve diğer üreticilerin yarattığı rekabet, Tesla'yı uygun fiyatlı modeller üretmeye zorluyor.

Tesla patronu Elon Musk, Salı günü yaptığı açıklama ile firmanın "bu yılın sonunda değilse 2025 yılının başlarında" yeni ve daha uygun fiyatlı bir model üretimine başlayacağını ifade etti. Daha önce konuyla ilgili olarak Elon Musk, 2025 yılının sonlarını işaret etmişti. Yani firma bu alanda projelerini hızlandırma yoluna gidiyor.

Bu açıklama Tesla'nın son çeyrek rakamları ile birlikte geldi. Elektrikli otomobil üreticisi yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın çeyreğinden iki milyar dolar daha az ciro elde etti ve firmanın cirosu 21,3 milyar dolar oldu. Daha önceki çeyrekte ise bu rakam 25,2 milyar dolar olmuştu. Son çeyrekte firmanın 1,1 milyar dolar kâr ettiği açıklandı. Bu alandaki düşüş de bir önceki yılın aynı dönemine göre %55 düşüş gösterdi.

Tesla robot taksileri bekliyor

Elektrikli otomobil üreticisi ayrıca uygulamasındaki yolculuk paylaşma seçeneğinin de ön izlemesini sundu. Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, firmanın ilk robot taksisini Ağustos ayında yollarda görebileceğimizi ve yolcu kabul etmeye başlayacağını belirtmişti. Elbette firmanın önce yetkilileri araçların güvenli olduğu konusunda ikna etmesi gerekecek.

Uygulamada gördüğümüz kadarıyla Tesla'nın uygulaması çok da farklı olmayacak. Yolcuyu alacak olan aracın rotası, bekleme süresi gibi yolculuk paylaşım uygulamalarında standart olan özellikler bu uygulamada da karşımıza çıkacak.