Tesla, aylardır söylentileri dolaşan canavar gibi özelliklere sahip Model 3 Performance'ı resmen tanıttı. İşte tüm detaylar.

Satışlarının düşmesi nedeniyle pek de iyi bir dönemden geçmeyen elektrikli otomobil devi Tesla, bugün en çok satan otomobillerinden olan Model 3’ün yepyeni bir versiyonunu tanıttı. Model 3 Performance isimli araç, aylardır devam eden söylentilerin ardından geldi.

Yeni Model 3 Performance, dış taraf konusunda genel anlamda geçen yılın eylül ayında tanıtılan Model 3 ile benzese de minik farklılıklar var. Ancak asıl değişim teknik tarafta. Otomobil performans konusunda çağ atlamış.

510 beygir gücüne sahip araç, 0’dan 100 kilometreye 2,9 saniyede çıkıyor

Tesla’nın “Daha fazla güç, daha düşük enerji tüketimi” ifadeleriyle tanıttığı yeni nesil Model 3 Performance, önceki versiyonlarına kıyasla %22 daha fazla sürekli güç, maksimum güçte %33 artış ve maksimum torkta %16 artışla geliyor. Dış tasarımdaki değişikliklerle sürtünme 0,208 Cd seviyesine inerken yeni 20 inçlik jantlar, aerodinamik tarafında büyük iyileştirme sağlıyor.

Aracın Track Mode V3 olarak adlandırılan yeni yazılım, direksiyon başında kullanıcıya daha fazla kontrol ve istikrara sağlamayı amaçlıyor. Bunu da süspansiyonu, motor kontrollerini, güç aktarma sistemi soğutmasını tek bir sistem altında birleştirerek yapıyor. Bunlar dışında daha keskin bir pedal hissi veren yeni yüksek performans frenler ve daha iyi ısı yönetimi de araçta mevcut.

Gelelim performansını gösteren verilere. Tesla’nın açıklamalarına göre dört tekerlekten çekiş sistemine sahip yeni Model 3 Performance, 510 beygir gücü ve 741 Nm tork üretiyor. Otomobilin, 2,9 saniyede 0’dan 100 kilometreye çıkabildiği açıklandı. Maksimum hızı ise 262 km/sa. 476 kilometre menzil sunabildiğini de ekleyelim.

İç mekâna baktığımızda kardeşlerini andırdığını görebiliyoruz. Ancak önemli bir fark var. O da daha iyi bir sürüş deneyimi sunacak yepyeni spor koltuklar. 2,9 saniyede 100 km’ye ulaşan bir araca uygun olduklarını söyleyebiliriz. Önde 15,4 inçlik, arkada da 8 inçlik dokunmatik ekran yer aldığını belirtelim.

Yeni Model 3 Performance, bugün itibarıyla ABD’de satışa sunuldu. Aracın başlangıç fiyatı ise 52.990 dolar. Kuzey Amerika’daki teslimatları, mayıs ve haziran aylarında başlayacak.

Tesla'nın Model 3 Performance için paylaştığı video: