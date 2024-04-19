Tesla, bugün itibarıyla Türkiye'ye özel olarak satışa sunulan uygun fiyatlı Tesla Model Y için tüm sınırların zorlamış gibi görünüyor. Zira araca sadece renk ve jant eklendiği zaman bile yüzde 40'lık ÖTV dilimine giriliyor ve fiyat yüz binlerce TL yükseliyor.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, bugün ülkemizde dikkat çeken bir işe imza attı. Şirket, motor gücünü kısıtladığı Model Y'yi, yüzde 10 ÖTV dilimine uyacak şekilde Türkiye pazarına getirdi. Sabah saatlerinde, bununla ilgili haberimizi sizlerle paylaşmıştık.

Yaptığımız kontrollerde, Tesla'nın yüzde 10 ÖTV dilimine girebilmek için tüm sınırları zorladığını tespit ettik. Öyle ki aracı alıp özelleştirme yapmak isterseniz ÖTV dilimi bir anda değişiyor. Gelin bu meselenin detaylarına bakalım.

Türkiye'de elektrikli otomobiller için uygulanan ÖTV dilimleri şöyle:

Yapılan son düzenlemeye göre elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV şu şekilde:

Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar: %10 Diğerleri: %40

Motor gücü 160 kW’ı geçenler Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar: %50 Diğerleri: %60



Uygun fiyatlı Tesla Model Y'ye ÖTV dilimi değişmeden en fazla 97.840 TL'lik ekleme yapılabiliyor!

Tesla'nın internet sitesindeki bilgiye göre uygun fiyatlı Model Y'nin ÖTV ve KDV hariç fiyatı, 1.352.160 TL. Ancak bu fiyat 1.450.000 TL'nin üstüne çıktığı zaman Tesla Model Y, ÖTV avantajını bir anda kaybediyor. Araç, yüzde 40 ÖTV dilimine girmeye başlıyor. Yani yüzde 10 ÖTV'li Tesla Model Y'yi özelleştirmek isterseniz en fazla 97.840 TL'lik ekleme yapabilirsiniz. Bu da renk ve jant seçeneklerinin güncellenmesi anlamına geliyor.

Tesla'nın internet sitesindeki bilgilere göre "Geliştirilmiş Otopilot" isimli paket, 110.630 TL karşılığında satın alınabiliyor. Bu da yukarıdaki hesaba uymuyor. Karşımıza çıkan en uygun fiyatlı Tesla Model Y'ye Geliştirilmiş Otopilot eklediğimizde fiyatın 2.465.887 TL'ye yükseldiğini görüyoruz.

Bu, uygun fiyatlı Tesla aldığınızda otopilot ya da diğer Tesla yazılımlarını kullanamayacağınız anlamına gelmiyor!

Tesla'nın Geliştirilmiş Otopilot ya da Full Self-Driving Kabiliyeti gibi özellikleri birer yazılım olduğundan aracı satın aldıktan sonra da satın alarak bu özellikleri kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu özellikleri aracı sipariş verirken sepete ekleyip fazladan yüz binlerce lira ÖTV ödemektense aracı uygun fiyatlı şekilde sipariş verip, teslim aldıktan sonra ÖTV'siz şekilde satın alabilirsiniz.

Tesla, uygun fiyatlı Model Y için elinden geleni yapmış durumda. Araç, eklemeler yapılmamış hâliyle Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil'den uygun fiyatlı olarak satın alınabiliyor.

Peki böyle bir durumda bile ekleme yapmadan Tesla Model Y satın alır mısınız? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.