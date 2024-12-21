Tesla, Cybertruck, Model 3 ve Model Y için yeni bir geri çağırma programı başlattı. Fiziksel kontrole ihtiyacın olmadığı geri çağırma programı, 700 bin aracı etkiliyor.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, yeni bir geri çağırma programı ile gündemde. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan incelemeye göre tam 700 bin adet Tesla otomobilin incelenmesi gerekiyor. Peki Tesla otomobiller, bu kez hangi meseleyle gündemde?

NHTSA tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla otomobiller için yeni bir geri çağırma programı oluşturulmasının nedeni, lastik basınç sensörlerinde yaşanan bir sorun. Sensörlerdeki hatanın uyarı lambasının sönmesine yol açabileceği belirtildi. Bu da lastik basıncı gerçekten bozulmuş olan bir sürücünün, bu durumu fark etmemesine yol açabilir.

Hangi modelleri kapsıyor?

Edinilen bilgilere göre lastik basıncı sensöründeki hata; 2024 model Cybertruck başta olmak üzere 2017-2025 Model 3 ve 2020-2025 Model Y araçları etkiliyor.

Neyse ki servise gitmeye gerek olmayacak!

Tesla, konuyla ilgili açıklamasında lastik basınç sensörlerinin sorunlu olabileceğini kabul etti. Ancak bunun için fiziksel geri çağırma yapılmayacak. Şirket bunun yerine kablosuz güncelleme yöntemini kullanacak. Böylelikle araçlardaki sorun, servise gitmeye gerek kalmadan çözülmüş olacak.