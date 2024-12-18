Tesla Cybertruck ve Tofaş Kartal, İstanbul'da aynı çekicinin üzerinde bir araya geldi. İki farklı dönemin araçları bir araya gelerek büyük ilgi uyandırdı.

Tesla Cybertruck ve Tofaş Kartal İstanbul’da aynı çekicide bir araya geldi. Geçmişin ve geleceğin buluştuğu bu an, otomobil dünyasında dikkatleri üzerine topladı.

Futuristik pick-up modeli Tesla Cybertruck ve Türkiye'nin nostaljik otomobili Tofaş Kartal, İstanbul otoyolunda bir çekicinin üzerinde yan yana taşındı.

Aynı çekicide bir araya geldiler

Tesla Cybertruck, henüz Türkiye'de satışa sunulmamış olsa da bir AVM'de sergilenmekteydi. Çekici ile taşınan araç, 39 bin 900 dolardan başlayan fiyatlarla ABD’de satışa sunuluyor. Geleceğin aracı olarak tanımlanan Cybertruck, bir çekici üstünde Tofaş Kartal ile kader arkadaşı oldu.

Diğer yanda, 1981-2003 yılları arasında Türkiye'nin yollarında sıkça görülen Tofaş Kartal, nostaljik bir değere sahip. Şu an ikinci el piyasasında 100 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan Kartal'ın Tesla Cybertruck ile aynı çekicide taşınması, teknoloji ve tarihin kesişimi olarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada görüntüleri hızla yayıldı. Farklı dönemlere ait iki aracı bir arada görenleri şaşkına çevirdi.