The Beatles'ın hikâyesini, her bir grup üyesinin bakış açısından anlatacak 4 filmin geleceği duyuruldu. Aynı yıl vizyona girecek filmlerin yönetmenliğini 1917, American Beauty ve Skyfall gibi yapımların arkasındaki Sam Mendes üstlenecek.

Tarihin en büyük ve en etkili müzik gruplarından biri olarak nitelendirilen İngiliz grup The Beatles, beyaz perdede karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bugün yapılan açıklamaya göre grubun bir değil, dört filmi gelecek.

Filmlerin yönetmenliğini Oscar adayı sinemacı Sam Mendes üstlenecek. Mendes, 1917 ve American Beatuy gibi başarılı filmleriyle tanınıyordu. Ayrıca James Bond filmleri Skyfall ve Spectre’nin de arkasındaki isimdi.

2027’de vizyona gireceği açıklanan filmler, her bir grup üyesini ayrı ayrı anlatacak

Basın açıklamasında, filmlerin “tarihteki en iyi grubun hikâyesini anlatacağı” ifadeleri kullanılırken grubun 1970’te ayrıldıkları zamana kadar olan sürecin işleneceği aktarıldı. Sony Pictures Entertainment’ın filmleri finanse edip dağıtımını üstleneceği de eklendi. Açıklamaya göre The Beatles filmleri, “yenilikçi ve çığır açıcı” olacak ve 2027’de gelecek.

Sam Mendes’in çekeceği dört filmin her biri farklı bir grup üyesini konu edinecek. Yani Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr’ın ayrı ayrı bakış açılarını göreceğiz. Hayatını kaybeden John Lennon ve George Harrison’ın ailelerinden filmler ve müzikler için izin alındığını ekleyelim. Yıllar boyunca The Beatles’ı birçok kez belgesellerle görmüştük. Ancak tüm grubu anlatan bu tarz senaryolu bir biyografi filmiyle karşılaşmamıştık.

Aynı yıl vizyona giren dört film oldukça riskli bir yaklaşım. Ancak müzik temalı filmlerin son yıllarda çok başarılı olduğunu biliyoruz. Elvis’ten Taylor Swift’in konser filmi The Eras Tour’a kadar son birkaç yılda çıkan çoğu yapım gişede iyi performanslar göstermişti. The Beatles’ın hâlen çok büyük bir grup olduğu düşünüldüğünde dört filmin de başarılı olma ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

The Beatles’ın dışında diğer büyük sanatçıların da filmleri yolda. Şu sıralarda Michael Jackson’ın hayatını anlatan “Michael” isimli bir film çekiliyor. Bu filmde popun kralını öz yeğeni canlandırıyor. Ayrıca Amy Winehouse’ı anlatan “Back to Black” isimli bir film de bu sene vizyona girecek.