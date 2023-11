The Beatles'ın son şarkısı "Now and Then" yayımlandı. Ringo Starr ve Paul McCartney, şarkıyı yapay zekâ yardımıyla oluşturdu.

Tarihin en büyük müzik gruplarından The Beatles, günümüz teknolojileri sayesinde bir nevi geri döndü. Grubun “son şarkısı” olarak nitelendirilen yeni şarkı “Now and Then”, bugün Spotify ve YouTube dahil tüm platformlar üzerinden yayımlandı.

Now and Then, yapay zekâ teknolojileri sayesinde oluşturuldu. Bilindiği üzere grubun iki üyesi John Lennon ve George Harrison şu an hayatta değil. İşte tam da burada yapay zekâ devreye girdi.

Yapay zekâ, eski bir kayıttan John Lennon'ın sesini ayırabildi!

Now and Then, John Lennon’ın 1970’lerde aldığı bir kayıt ve George Harrison’ın 1995 yılından kalma bir gitar parçası yoluyla oluşturuldu. Şu an hayatta olan iki Beatles üyesi Paul McCartney ve Ringo Starr, modern makine öğrenimi teknolojileriyle şarkıyı tamamlayabildi.

70’lerden kalma kayıtta, John Lennon’ın sesi ve piyano sesi birbirine karışıyordu. Yapay zekâ da ünlü müzisyenin sesini piyanodan ayırarak McCartney ve Starr’a sesin üzerine istedikleri şeyi ekleme imkânı tanıdı. Bunun ardından da John Lennon’ı vokalde, McCartney’i basta, Starr’ı davullarda ve Harrison’ı gitarda tekrar duymamızı sağlayan Now and Then şarkısı ortaya çıktı.

Now and Then’in aslında 1995’te The Beatles Anthology’nin bir parçası olarak çıkacağını belirtelim. Ancak 90’larda teknolojinin yetersiz olması, Lennon’ın sesinin piyanodan ayrılmasını engelledi ve şarkının çıkmamasına neden oldu. Bu sorun, 28 yıl sonra yapay zekâ tarafından çözüldü. Şarkıda kullanılan yazılımın, Peter Jackson’ın Get Back filminde de kullanıldığını belirtelim. Teknoloji, her türlü müzik parçasını ayrı ayrı parçalara ayırabiliyor.

Now and Then'i aşağıdan dinleyebilirsiniz:

Şarkının nasıl yapıldığını anlatan kısa film de paylaşıldı: