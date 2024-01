Michael Jackson'ı anlatacak "Michael" filminden ilk görsel geldi. Popun kralı, filmde öz yeğeni Jaafar Jackson tarafından canlandırılacak. İşte filmle ilgili tüm bilmeniz gerekenler.

Geçtiğimiz yılın başında, tarihin en büyük şarkıcılarından biri olan ve 2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson’ı konu alan “Michael” isimli bir filmin çekileceği açıklanmıştı. Bugün, popun kralını anlatacak yapımdan ilk görsel paylaşıldı.

Görsel, Michael Jackson’ı canlandıracak Jaafar Jackson’a ilk bakışı atmamızı sağlıyor. Fotoğrafta, Jackson’ın parmak ucunda durduğu ikonik pozunun yeniden canlandırıldığını görüyoruz. Peki film ne zaman vizyona girecek? Kadroda kimler var? İşte tüm bilmeniz gerekenler.

Michael filminden paylaşılan ilk görsel

Michael filminin konusu

Michael filmi, başta da söylediğimiz gibi Michael Jackson’ın hayatını anlatan bir biyografi filmi olarak karşımıza çıkacak. Yapımda, tarihe büyük bir iz bırakan sanatçının çocukluğundan popun kralı oluşuna kadar birçok yönünü göreceğiz.

Michael filmi kadrosu

Filmin başrolünde Michael Jackson olarak Jaafar Jackson’u göreceğiz. Jaafar Jackson’ın Michael Jackson’ın yeğeni olduğunu belirtelim. Yani amcasını canlandıracak. Öte yandan Michael Jackson’ın küçüklüğü olarak Juliano Valdi’yi göreceğiz. Filmin diğer oyuncuları konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Michael filmi, Lionsgate imzalı olacak. Yönetmen koltuğunda Training Day, The Equalizer, Southpaw, The Magnificent Seven gibi filmlerin de arkasında olan Antoine Fuqua oturuyor. Senaryoyu ise 3 Oscar adaylığı bulunan, The Aviator, Skyfall, Gladiator gibi filmlerin yazarı John Logan kaleme alacak. Yapımcılar arasında ise ödüllü bir başka biyografi Bohemian Rhapsody’nin yapımcılığını yapan Graham King var. Yani filmin kamera arkası taraftaki kadrosu da oldukça sağlam.

Michael filmi vizyon tarihi

Film, 18 Nisan 2025’te vizyona girecek.