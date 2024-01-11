Ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını anlatacak olan biyografik yapım Back to Black'ten ilk fragman geldi. Proje ilk olarak 2018 yılında duyurulmuştu.

Amy Winehouse'un uzun zamandır beklenen biyografisi Back to Black için yıllar sonra ilk fragman geldi. 2011 yılında hayatını kaybeden Winehouse, büyük bir hayran kitlesine sahipti. Back to Black projesi ise 2018 yılında duyurulmuştu. Biyografik film, Amy Winehouse'un yıldızlığa ulaşma sürecini anlatacak.

Yapımın başrolünde genç oyuncu Marisa Abela yer alıyor. 96 doğumlu oyuncunun bu rolle birlikte büyük bir atılım yapması bekleniyor. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Sam Taylor-Johnson yer alıyor. Yapımda özellikle Winehouse'un çıkış albümü olan Frank ve onun peşinden gelip büyük başarı yakalayan Back to Black'e odaklanılacak.

Back to Black fragmanı

Amy Winehouse'u yeniden hatırlayacağız

Bağımlılık sorunları ile mücadele eden şarkıcı ve söz yazarı Winehouse, 2011 yılında daha 27 yaşındayken alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Winehouse'un eserleri, sesi ve görünüşü gibi haklarının sahibi olan Mitch Winehouse, yapıma desteğini açıklamıştı. Mitch'i filmde ise Eddie Marsan canlandırıyor.

Back to Black oyuncu kadrosu

Back to Black'in yönetmen koltuğunda Sam Taylor-Johnson yer alırken Amy Winehouse rolünde ise Marisa Abela var. Ayrıca Winehouse'un büyükannesi Cynthia rolünde Lesley Manville, Back to Black'in uğruna yazıldığı Blake Fielder-Civil'i Jack O'Connell, Match Winehouse'u da Eddie Marsan canlandıracak. Kadroda ayrıca Bronson Webb, Ansu Kabia, Harley Bird, Sam Buchanan, Matilda Thrope gibi isimler yer alacak.

Back to Black ne zaman vizyona girecek?

Back to Black, 10 Mayıs'ta vizyona girecek. Yapım ilk aşamada yalnızca sinema salonlarında gösterilecek.