The Matrix Resurrections'ın yapımcı ortaklarından Village Roadshow, HBO Max'in sahibi Warner Bros.'a dava açtı. Bu davanın nedeni ise yeni Matrix filminin sinema salonlarıyla aynı anda HBO Max'te yayınlanmış olmasıydı. Village Roadshow, bunun filmi sabote ettiğini ve hasılatın düştüğünü ileri sürüyor.

Sinema tutkunlarının geçtiğimiz dönemlerdeki bir numaralı gündemi, The Matrix'ti. Yıllar önce tanıştığımız ancak bir türlü unutulmayan seri, neredeyse 20 yıl sonra "The Matrix Resurrections" isimli yeni bir filmle yeniden karşımıza çıktı. Film vizyona girmeden önce beklentiler tavan olsa da gişe rakamları, ilginin beklendiği düzeyde olmadığını gösterdi. Zira The Matrix Resurrections, ABD'de 148 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Bunun nedeniyle ilgili olarak net bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü düşük hasılatlarla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak filmin yapımcı ortaklarından Village Roadshow, kendince suçluyu buldu. Öyle ki şirket, Warner Bros.'a dava açtı. Bu davanın nedeni, The Matrix Resurrections'ın sinema salonlarıyla birlikte HBO Max'te yayınlanmış oluşuydu. Şirkete göre HBO Max, The Matrix Resurrections'ın sinema hasılatını düşürdü.

"Filmi sabote ettiler"

Village Roadshow'a göre Warner Bros., The Matrix Resurrections'ı salonlarla eş zamanlı HBO Max'e getirerek filmi sabote etti. Üstelik iddiaya göre Warner Bros., eş zamanlı yayın için Village Roadshow'a danışmamış ve herhangi bir bilgi de vermemiş. Yani HBO Max'teki yayının bir nevi korsan olduğu ileri sürülüyor.

Açık konuşmak gerekirse sinema sektöründeki yeni trendin de bu olduğunu söylemek gerek. Zira geçtiğimiz dönemlerde de benzer olaylar yaşanmıştı. Örneğin dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, aynı anda hem vizyona giren hem de Disney+'ta yayınlanan Black Widow nedeniyle Disney'e dava açmıştı. Birkaç ay önce ise bu anlaşmazlığın çözüldüğünü sizlerle paylaşmıştık...