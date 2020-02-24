The Walking Dead'in yeni bölümünde, yıllar süren maceranın en şaşırtıcı sahnelerinden biri karşımıza çıktı. Dizinin kötü karakterleri, hiç de beklenmedik bir sahnede bir araya gelerek seyircilerde şok etkisi yarattı.

The Walking Dead, pazar gecesi yayınlanan sezon ortası bölümünde beklenmedik bir ikiliyi bir araya getirerek izleyicileri şok etti. The Walking Dead, diziye damga vuran iki önemli kötü karakteri çarpıcı bir sahnede buluşturdu. Öncelikle izlememiş olanlar için sahnenin spoiler içerdiğini belirtelim.

The Walking Dead'in 10. sezon 9. bölümü tüyler ürpertici bir sahneyle karşımıza çıktı. Diziye damga vuran kötü karakterler Negan ve Alpha, ormanda bir araya geldi. Alpha'nın ilk başta Negan'ı öldüreceği düşünülüyordu, ancak olaylar kimsenin tahmin etmediği şekilde gerçekleşti.

The Walking Dead dizisinin yazarı Angela Kang, yakın zamanda yapılan bir röportajda, "Her zaman Alpha, Negan ve tuhaf ilişkilerinin hikayesine ihtiyacımız olduğunu hissettik." dedi. Kang, bölümün yazarı David Leslie Johnson-McGoldrick'den çizgi romanlardan ilham alarak böyle bir anı kullanmasını istedi.

Sonuç olarak David Leslie Johnson-McGoldrick, Negan'ın öldürülmek üzere olduğunu düşündüren bir hikayeyle döndü ancak sahne, Alpha'nın vahşi felsefesinde yer alan başka bir şeye dönüştü. Yazar, çizgi romanda büyük ilgi duyduğu ilişkiyi, şaşırtıcı bir yolla ekranlara getirdi.

The Walking Dead'e damga vuran sevişme sahnesi: