Kitaplarla başlayan serüvenini oyun dünyasına taşıyıp orada da efsaneleşen The Witcher serisi, Netflix uyarlamasıyla da beğenileri üzerine topladı. Hem kitap hem oyun hem de sinema dünyalarında adından söz ettiren seri, temelde 8 kitaptan oluşuyor. 7 kitap Türkçe çeviriye kavuşmuş olsa da son kitabın çevirisi uzun zamandır bekleniyordu.
Neyse ki Pegasus Yayınları, müjdeli haberi verdi ve The Witcher serisinin sekizinci kitabının, yani Fırtına Mevsimi’nin detaylarını duyurdu. Yedinci kitabın yayımlanmasının üzerinden yıllar geçmişken bu haber, hayranların gününü güzelleştirecek nitelikte.
İstanbul ve İzmir Kitap Fuarı stantlarında satışta olacak.
Orijinal olarak Sezon Burz ismiyle bilinen Fırtına Mevsimi, 464 sayfalık bir kitap. Anıl Alacaoğlu tarafından çevirisi yapılan kitabın satış tarihi ise 8 Kasım olarak belirlenmiş. Konusuna gelecek olursak, Pegasus Yayınevi’nin paylaştığı açıklama şu şekilde:
Daha önce de söylediğimiz gibi kitap, 8 Kasım tarihinde satışa çıkacak. Hayranlar çevirinin geç kalması yönünde şikâyet etse de geç olsun güç olmasın diyoruz. Bunun haricinde kapak tasarımını beğenmeyenler de var. Sizin düşünceleriniz neler?