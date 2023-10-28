İster okuyarak, ister oynayarak, isterseniz de izleyerek dahil olabildiğiniz The Witcher evreni, son kitabın çevirisiyle tekrar karşımızda.

Kitaplarla başlayan serüvenini oyun dünyasına taşıyıp orada da efsaneleşen The Witcher serisi, Netflix uyarlamasıyla da beğenileri üzerine topladı. Hem kitap hem oyun hem de sinema dünyalarında adından söz ettiren seri, temelde 8 kitaptan oluşuyor. 7 kitap Türkçe çeviriye kavuşmuş olsa da son kitabın çevirisi uzun zamandır bekleniyordu.

Neyse ki Pegasus Yayınları, müjdeli haberi verdi ve The Witcher serisinin sekizinci kitabının, yani Fırtına Mevsimi’nin detaylarını duyurdu. Yedinci kitabın yayımlanmasının üzerinden yıllar geçmişken bu haber, hayranların gününü güzelleştirecek nitelikte.

İstanbul ve İzmir Kitap Fuarı stantlarında satışta olacak.

Orijinal olarak Sezon Burz ismiyle bilinen Fırtına Mevsimi, 464 sayfalık bir kitap. Anıl Alacaoğlu tarafından çevirisi yapılan kitabın satış tarihi ise 8 Kasım olarak belirlenmiş. Konusuna gelecek olursak, Pegasus Yayınevi’nin paylaştığı açıklama şu şekilde:

Fırtına mevsimi kapıda…

Ciri’nin koruyucusu olmadan önce Rivyalı Geralt efsanevi bir kılıç ustasıdır. Görevi sıradan insanları büyüyle yaratılmış canavarlardan korumak ve doğaüstü varlıkları öldürmek olan bir witcher ve mutanttır o. Bunun için büyülü işaretler, iksirler ve her witcher’ın gururla taşıdığı çelik ve gümüş kılıçlarını kullanır. Ancak kılıçlarını kaybetmesi onu karanlık bir bilinmezlikle karşı karşıya bırakacaktır.

Andrzej Sapkowski, Geralt’ın yeniden dövüştüğü, yollara düştüğü ve kalbini açtığı bu bağımsız macerayla büyüleyici The Witcher dünyasına geri dönüyor. Dandelion her zamanki gibi şarkılar söyleyerek beladan belaya koşuyor, büyücüler entrikalar çevirmeye devam ediyor ve dünyanın üstünde kara bulutlar toplanmaya başlıyor.

“Bu kitabı gerçekten, gerçekten çok beğendim... Sapkowski’nin dünyasındaki hiçbir karakter siyah-beyaz değil. Geralt ve canavarlar dâhil herkes grinin bir tonu.” ––The Deckled Edge

Daha önce de söylediğimiz gibi kitap, 8 Kasım tarihinde satışa çıkacak. Hayranlar çevirinin geç kalması yönünde şikâyet etse de geç olsun güç olmasın diyoruz. Bunun haricinde kapak tasarımını beğenmeyenler de var. Sizin düşünceleriniz neler?