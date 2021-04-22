Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in doğduğu yere giden İhlas Haber Ajansı yetkilileri, Fatih Özer ve ailesi ile ilgili detaylı bilgi almaya çalıştı. Özer ve ailesinin böyle işlere nasıl bulaştığını kimse anlayamazken, bir vatandaş baba Özer'in uyanık olduğunu ancak çocuklarda böyle bir şey görmediklerini söyledi.

Birkaç gündür Türkiye'nin gündemini meşgul eden Thodex isimli kripto para borsasının CEO'su olarak görev yapan Faruk Fatih Özer'in kendisi ve ailesiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İhlas Haber Ajansı muhabirleri, Özer ve ailesinin birkaç yıl öncesine kadar yaşadığı, hatta Özer'in doğup büyüdüğü mahalleye giderek kendisiyle ilgili bilgi edinmeye çalıştılar. Özer ailesinin tanıdıkları, bu aile ile ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundular.

Özer ailesinin komşuları, bu ailenin bu denli büyük bir dolandırıcılık iddiasının içine nasıl düştüğünü anlayabilmiş değiller. Ailenin bundan 5 yıl öncesine kadar Kocaeli’ndeki söz konusu mahallede yaşadığını söyleyen komşular, İstanbul'a taşındıktan sonra kendilerinden haber alamadıklarını söylüyorlar. Özer ailesi, İstanbul'a taşındıktan sonra Kocaeli'nde bulunan evi de yıktırmış.

"Babaları biraz uyanıktı"

Özer ailesini yakından tanıdığı anlaşılan Raşit Taş isimli bir vatandaş, bu olaylara çok şaşırdıklarını söylüyor. Hem aile büyüklerini hem de çocukları tanıdıklarını belirten Taş, bu ailenin böyle bir şeye nasıl bulaştığını anlamadıklarını, ailedeki kimsede "öyle şeyler"olmadığını ifade ediyor. Raşit Taş'a göre Özer ailesinin babası uyanık olsa da çocuklarda böyle bir şey yokmuş.

Açık konuşmak gerekirse, Thodex olaylarının çığırından çıktığını söylemek gerekiyor. Zira ortaya atılan çok ciddi iddialar olsa da bu iddialar da bir türlü doğrulanamıyor. Öte yandan geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama yapan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer, ortaya atılan iddiaların tümünü reddetmeye devam ediyor. Ancak gerçek olan bir şey var ki Thodex bir süredir çalışmıyor ve Türkiye'deki kripto para yatırımcıları, bu durumdan fazlasıyla endişeleniyorlar.