Avrupa Birliği mali denetleme ve düzenleme otoriteleri, en büyük kripto para borsalarından Binance'a bir soruşturma açtıklarını duyurdular. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre bu soruşturmanın nedeni, kripto para borsasının "tokenleştirilmiş hisse" satışına başlamış olması.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ın Tesla hisselerini token olarak satmaya başladığından bahsetmiştik. ABD, Çin ve Türkiye dışındaki ülkelerde kullanılabilen bu hizmet, kripto para birimleriyle hisse senedi alımlarının da önünü açmıştı. Şimdiyse Binance'ın bu hamlesi ile ilgili Avrupa Birliği'nden yeni bir hamle geldi.

Financial Times'ta yer alan bir habere göre Avrupa'nın mali düzenleyicileri, Binance'a soruşturma açmış durumdalar. Böylesi bir durum ilk duyuşta endişe verici gibiymiş gibi görünüyor olsa da aslında, en azından şimdilik herhangi bir problem yok. Avrupa Birliği'nin bu soruşturmadaki amacı, şirketin tokenleştirilmiş hisse alım satımı işlemine izin verirken, Avrupa Birliği'nin menkul kıymet kurallarına uyup uymadığını tespit etmek.

İngiltere'den açıklama gelirken Almanya sessiz kaldı

Avrupa Birliği'nin Binance'a yönelik açtığı dava ile ilgili açıklamalar, İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) tarafından yapıldı. Financial Times'a konuşan FCA yetkilileri, "hisse tokeni" ya da "tokenleştirilmiş hisse"yi anlayabilmek için Binance ile birlikte çalıştıklarını ancak bu hizmetlerin kendilerine uygun olup olmadığı konusunda Binance'ın sorumlu olduğunu söyledi. İşin özü FCA, Binance'a şans verdiklerini ancak bu şansın nasıl kullanılacağının Binance'ın elinde olduğunu ifade ediyor. Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu "Bafin" ise bu konuda sessizliğini korumaya devam ediyor.