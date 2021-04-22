Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer, şirketin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak ortaya atılan tüm iddiaların asılsız olduğunu, hiçbir kullanıcının mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Kısa süre önce resmi internet sitesinde bir veda mektubu yayınladığı ancak kısa süre sonra yayından kaldırdığı belirtilen Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer, söz konusu veda mektubunun değiştirilmiş bir versiyonunu bu kez Thodex'in resmi Twitter hesabı üzerinden "önemli duyuru" olarak paylaştı.

Hem Thodex hem de Thodex'in sahibi olan Koineks hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Faruk Fatih Özer, ayrıca günlerdir sık sık dillendirilen "2 milyar dolar değerinde kripto para ile ortadan kaybolduğu" iddialarının da gerçek dışı olduğunu belirtti.

Thodex'in 700 bine yakın kullanıcısından yalnızca 30 bin kadarının şüpheli durumdan etkilendiğini belirten Thodex CEO'su, söz konusu mağdurların banka giriş bedellerinin karşılığının şirket hesaplarında mevcut olduğunu, hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını aktardı. Faruk Fatih Özer imzalı açıklamanın tamamı şu şekilde;