THODEX isimli kripto para borsasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Borsa'nın merkezinin bulunduğu iş merkezinin güvenlik şefi tarafından yapılan açıklamalarda, iki günde yaklaşık 300 kişinin THODEX merkezine gelip, yetkililerle görüşmek istediği ifade edildi.

Türkiye'nin son birkaç gündür konuştuğu meselelerin başında, Türkiye merkezli bir kripto para borsası olan THODEX geliyor. Bu borsanın gündeme gelmesine yol açan şey ise birkaç gün önce başlayan ve kullanıcıların ne olduğunu anlayamadıkları bazı sorunlardı. Kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine borsadan da bir açıklama gelmiş, konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ve yaşanan sorunlarının nedeninin yapılan bir iş birliğinden kaynaklı olduğu ifade edilmişti. Ancak işin gerçeği hiç de anlatılan gibi değildi.

Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarını endişelendiren olaylar silsileri, bu kadarla da sınırlı kalmadı. Dün akşam saatlerinde ortaya atılan bir iddia ile THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Bu iddianın şokunu üzerinden atamayan THODEX kullanıcıları, bugün yepyeni bir bir iddia ile karşılaştılar. İddialara göre Özer, THODEX'in resmi sitesinde itiraflarla dolu bir veda mektubu paylaşarak durumu açıklamaya çalışmıştı.

2 günde en az 300 kişi, THODEX'in genel merkezine gitmiş

Konuyla ilgili olarak paylaştığımız ilk haberimizde, THODEX kullanıcılarının borsa genel merkezine gittiklerini ancak burada kimseyi bulamadıklarından bahsetmiştik. İşte bu durumla ilgili bir açıklama, THODEX'in bulunduğu binanın güvenlik şefi Gürsel Yalçın tarafından yapıldı. Yalçın, 2 günlük süreçte yaklaşık 300 kişinin binaya gelerek, THODEX yetkilileri ile görüşmek istediklerini söyledi.

Gürsel Yalçın tarafından yapılan açıklamalara göre bina yönetimi, THODEX'te yaşanan bu olayları internet üzerinden öğreniyor. Kendilerinin söz konusu binadaki kiracılardan bir tanesi olduğunu söyleyen güvenlik şefi, THODEX'in 40'a yakın çalışanının olduğunu ancak bu çalışanların sürekli olarak değiştiğini ifade ediyor. Gürsel Yalçın'a göre THODEX ile kullanıcılar arasında yaşanmış bir mağduriyet bulunuyor ve bunların çözüme ulaşması gerekiyor.