Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye'nin gündemini meşgul eden kripto para düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmaların T.C. Merkez Bankası ve diğer kurumlarla ortak olarak sürdürüldüğünü söyleyen Ertem, çalışmaların yakın bir gelecekte tamamlanacağını duyurdu.

Bir süredir gündemde olan kripto paralara ilişkin düzenleme ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, kripto paralarla ilgili çalışmaların yakın bir tarihte tamamlanacağını ifade etti. Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Ertem, yapılacak düzenlemelerin hem Türkiye hem de küresel ekonomi sistemine uygun olacağını söyledi.

Cemil Ertem tarafından yapılan açıklamalara göre kripto paralarla ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası ile diğer yetkili kurumların iş birliğinde sürdürülüyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak 30 Nisan'da yürürlüğe gireceği belirtilen kripto varlık yönetmeliğine de değinen Cemil Ertem, bunun yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınmış bir karar olmadığını, dünyanın pek çok ülkesindeki merkez bankasının bu yönetmeliği uygulamaya koyduğunu söyledi.

Saadet zinciri oluşumlarına izin verilmeyecek

Cemil Ertem, kripto para piyasalarındaki büyük hacmin farkında olduklarını, bu tür büyük hacimlerin saadet zinciri oluşumlarına yol açabileceğini söylüyor. Konuyla ilgili olarak yapmak istedikleri esas şeyin de bu tür saadet zincirlerine izin vermemek olduğunu belirten Ertem, bunun sağlanabilmesi için de çok hızlı olmaları gerektiğini ifade ediyor.

Cemil Ertem tarafından yapılan açıklamalar önemli olsa da ülkemizdeki kripto para yatırımcıları, kendilerini neyin beklediğini hala tam olarak bilmiyorlar. Örneğin bir kripto para yatırımcısı, şu an için Papara gibi hizmetler aracılığıyla para aktarımı yapabilirken 30 Nisan'da bu durum ortadan kalkacak. Bugüne kadar yapılan açıklamalar ise bankaların ön plana çıkacağını gösteriyordu. Papara'nın da T.C. Merkez Bankası tarafından denetlendiğini göz önünde bulundurursak, yapılan çalışmaların tam olarak ne işe yarayacağını anlamak için daha detaylı bilgi sahibi olunması gerektiğini söyleyebiliriz.