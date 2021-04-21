Son birkaç gündür ciddi iddialarla gündemden düşmeyen kripto para borsası THODEX ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Sosyal medyada gündem olan son iddiaya göreyse şirket CEO'su bugün akşam saatlerinde yurt dışına çıkış yaptı.

2020 yılının sonlarında hareketlenmeye başlayan kripto para piyasasına olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Her gün binlerce yeni kullanıcı, kripto para borsalarına kaydolarak işlem yapmaya başlıyor. Ancak bu borsalar zaman zaman ciddi iddialarla gündeme gelebiliyor.

Türkiye'nin en popüler kripto para borsalarından biri olan THODEX'te de son birkaç gündür ilginç olaylar yaşanıyor. Kullanıcı bildirimlerine göre borsa, para çekme ve transfer işlemlerini durdurarak kullanıcıları mağdur etmişti. Şimdiyse çok daha ciddi iddialar ortaya atılmış durumda.

THODEX CEO'sunun yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor:

THODEX'te işlemlerin bir anda durdurulmasının ardından bazı kullanıcılar, paralarını kurtarabilmek adına polis eşliğinde THODEX'in merkezine gittiklerini ancak söz konusu merkezde hiç kimsenin olmadığını ifade ediyorlar. THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in geçtiğimiz gün Twitter hesabını kapatması kullanıcıları tedirgin etmişti.

Şimdiyse CEO'nun yurt dışına kaçtığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Daha öncesinde THODEX borsasının sahibi Koineks A.Ş. şirketi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, yurt dışına çıkış yasağı ve şirket hesaplarına el koyma talep edildiği bildirilmişti.

THODEX borsasıyla ilgili son birkaç gündür ortaya atılan iddialar oldukça ciddi. Kullanıcılardan gelen tepkilerin ardı arkası kesilmezken, daha önce borsanın reklamını yapan sosyal medya fenomenleri ise oldukça yüksek sayıda mağduriyet mesajı aldıklarını söylüyorlar.