Türkiye'deki bilindik kripto para borsalarından bir tanesi olan THODEX'te ilginç olaylar yaşanıyor. Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre borsa, özellikle de para çekme ve transfer işlemelerini durdurmuş durumda. Pek çok kişi, borsanın battığını düşünüyor.

Türkiye'de aktif olarak kullanılmakta olan ve kısa bir süre önce de yatırımcılara 2 milyon adet Dogecoin dağıtma kararı alarak sesini duyurmayı başaran THODEX isimli Türkiye merkezli kripto para borsasında birtakım garip olaylar yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan borsa kullanıcılarına göre THODEX, kullanıcılarını mağdur etmeye başlamış durumda. Özellikle de para çekmek isteyen kullanıcılar, hesaplarına hiçbir şekilde müdahale edemiyorlar.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre THODEX, Dogecoin'de yaşanan yükselişlerin ardından sorun çıkarmaya başladı. Kullanıcılar, THODEX borsasındaki paralarını farklı borsalara transfer etmek istediklerinde, borsada kesintiler yaşandığını ve THODEX'in işlemlere izin vermediğini söylerken, 2 milyon Dogecoin kampanyasının kripto para borsasını batırmış olabileceği düşünülüyor.

Kullanıcılar, Polis nezaretinde THODEX merkezine gitmiş

Anlaşılan o ki THODEX borsasında yaşanan kriz, kullanıcıları çileden çıkarmış durumda. Çünkü yukarıdaki Twitter paylaşımlarında da görebileceğiniz üzere bazı kullanıcılar, paralarını kurtarabilmek için polis eşliğinde THODEX'in merkezine gittiklerini ancak söz konusu merkezde hiçkimsenin olmadığını ifade ediyorlar. Türkiye'de kripto para denildiği zaman akıllara gelen internet fenomenleri de THODEX ile ilgili binlerce mesaj almaya başladıklarını yazıyorlar.

THODEX'in internet sitesine baktığımızda, borsadaki işlemlerin olağan şekliyle devam ettiklerini görüyoruz. Ancak şirket dün resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Dogecoin işlemlerinde bakım çalışması olduğunu, çalışmaların tamamlanmasıyla transfer işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini açıkladılar. Bu açıklamaya kimsenin yanıt veremiyor oluşu dikkatlerden kaçmazken kullanıcıların da hala transfer yapamıyor oluşu, THODEX ile ilgili iddiaları daha da endişe verici boyutlara taşıyor.

THODEX'in konuyla ilgili tarafımıza yaptığı açıklamalar şöyle

Türkiye’nin en büyük ve ilk global lisanslı kripto para borsası THODEX olarak, yatırım güvenliği, kaliteli hizmet ve kullanıcı deneyimini her zaman ön planda tutan bir anlayışla çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza dünya çapında kripto para deneyimi sunuyor, üstün müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla gerekli yatırım ve iletişimi her zaman önceliklendiriyoruz.

Bu kapsamda, Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır.

Bunun dışında Borsamızda genel bir sorun yaşanmamaktadır. Tüm işlemler güvenilir ve sorunsuz şekilde devam etmektedir. Kullanıcılarımızdan ve değerli basın mensuplarından, Borsamız aleyhinde olumsuz algı yaratmaya yönelik mesnetsiz ve maksatlı iddialara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Twitter'da konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar şöyle